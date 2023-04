Ngày 22/2, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đồng Nai trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ cho Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Khi nói về chương trình hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai cho 8 tỉnh phía Bắc với tổng số tiền 20 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng, ông Hầu A Lềnh đã gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Đồng Nai đối với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hai địa phương trao tặng quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ mong muốn thời gian tới, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phát triển hơn về kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc Chính phủ có những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa nhiều hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh nghèo khó.

Đoàn công tác Đồng Nai thăm quê hương Bác Hồ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chúc mừng sự phát triển rất mạnh mẽ của tỉnh Nghệ An và chúc cho Nghệ An ngày càng phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Về chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Dân tộc Chính phủ triển khai tại một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Nghệ An, ông Lĩnh nhấn mạnh món quà dù không lớn nhưng đó là tấm lòng của nhân dân Đồng Nai đối với những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Nghệ An. Qua đó sẽ tiếp tục gắn kết tình cảm gắn bó, sâu sắc hơn nữa giữa hai tỉnh.

Còn ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An còn khó khăn về nhà ở và hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Quý bày tỏ trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc Chính phủ, tỉnh Đồng Nai trong quá trình phát triển.