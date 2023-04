Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Võ Văn Phong – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Phan Huy Chương – Phó ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Hội Nông dân các cấp, hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc và xã Nghi Trung.



Tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động chương trình "Nông dân với an toàn giao thông năm 2023".

Trong thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông năm sau giảm so với các năm trước. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần vào kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và ông Phan Huy Chương - Phó ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, tặng quà cho đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không may bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trong đó, các cấp Hội Nông dân đã tích cực phối hợp, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội viên hội nông dân được nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ông Phan Huy Chương – Phó ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng một số mô hình, tuyến đường do nông dân quản lý đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, lấy công tác đảm bảo an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ thực hiện công tác hội và phong trào nông dân.

Lễ phát động "Nông dân với an toàn giao thông" và ra mắt mô hình "Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông" là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân về trật tự an toàn giao thông. Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn.

Ông Võ Văn Phong – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động chương trình "Nông dân với an toàn giao thông năm 2023" và ra mắt mô hình "Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phong – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Chúng ta cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp hội đối với công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần phát huy sức mạnh của tổ chức hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia tích cực của hội viên, nông dân. Đồng thời, quán triệt để mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông".

Các thành viên trong mô hình "Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông" tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp hội cần chủ động phối hợp với Ban an toàn giao thông cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua đó giúp cán bộ, hội viên và nông dân nhận thức rõ để có hành vi đúng đắn trong tham gia giao thông, ngăn ngừa hiểm họa tai nạn giao thông.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện một cách thường xuyên liên tục, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, bản tin nội bộ, các trang mạng xã hội do các cấp hội thành lập, gắn với các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Hạ tầng giao thông ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được đầu tư khá đồng bộ.

Phương châm là "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo", tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong người dân. Bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở để tạo ra phong trào toàn dân thực hiện an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông.

Mỗi cán bộ, hội viên, người dân hưởng ứng lễ phát động "Nông dân với an toàn giao thông" bằng những việc làm cụ thể, ngay từ việc tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, không vi phạm an toàn giao thông. Mỗi hội viên nông dân là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng và xã hội.