Đồng Nai: Kiểm tra cơ sở kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, tạm giữ 17.000 thiết bị

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 của tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm và tạm giữ hơn 17.000 thiết bị PCCC để phục vụ điều tra. 4 cơ sở bị kiểm tra đột xuất gồm: Cơ sở thiết bị PCCC Phương Nam; Công ty TNHH Kim Sơn; Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tấn Đức Thịnh và hộ kinh doanh Thanh Phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 4 cơ sở trên đều có nhiều vi phạm quy định trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị PCCC như: Các thiết bị PCCC không có tem kiểm định theo quy định; một số thiết bị PCCC không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tem kiểm định chất lượng về phương tiện PCCC...

Tại Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tấn Đức Thịnh, địa chỉ số 9B, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện sản xuất, gia công lăng, đầu phun, bồn chứa foam; lắp ráp đầu van, tai bình bảo hộ van.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sản xuất các hộp chứa thiết bị PCCC chưa được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất theo quy định.

Đồng Nai ra quân xử lý nghiêm sai phạm về PCCC. Ảnh: Tuệ Mẫn

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị PCCC đối với các cơ sở, đồng thời, tạm giữ tổng cộng hơn 17.000 thiết bị; hơn 5.000kg bột chữa cháy và hơn 12.000 lít bọt chữa cháy để tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm.

Một cán bộ công an cho hay, các thiết bị PCCC chưa được kiểm định và không rõ nguồn gốc, xuất xứ này khi đưa vào sử dụng có thể không bảo đảm hiệu quả chữa cháy, thậm chí còn gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng. Do đó thời gian tới công an sẽ tiếp tục kiểm tra thêm nhiều cơ sở.

Cũng trong chuỗi hoạt động kiểm tra đồng loạt các quán karaoke thì Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 22 quán karaoke có lỗi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công tác PCCC.