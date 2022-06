Như tin đã đưa, theo kết luận thanh tra, việc cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở HTX Gò Me là vi phạm Điều 50 Luật Đất đai 2003 và Điều 100 Luật Đất đai 2013. Diện tích đất do HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh, cho đơn vị khác thuê đất để kinh doanh, buôn bán,…

Về các vấn đề này, ông Phan Văn Thành, Giám đốc HTX Gò Me lý giải, nguồn gốc đất là năm 1978, Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp của phường Thống Nhất đã vận động bà con nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích đất của mình đưa vào làm ăn tập thể tại Tập đoàn 18, 19, 20.

Năm 1983, HTX Gò Me được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 tập đoàn sản xuất 18, 19, 20 và được giao quản lý gần 80 ha đất để sản xuất.

Năm 1997, Luật hợp tác xã có hiệu lực, căn cứ vào Điều 10 của Nghị định 16/1997/NĐ-CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ và Thông tư 04/1997/BKH.QLKT ngày 29/3/1997 của Bộ Kế hoạch đầu tư, HTX Gò Me đã để 183 xã viên thuê đất tự đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 1998, HTX Gò Me lập biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến nghị cấp giấy cho các xã viên. Ngày 2/4/2003, UBND tỉnh có văn bản số 1311/UBT chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên TP.Biên Hòa. Đến nay, UBND TP.Biên Hòa đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên nhận giao khoán đất của HTX Gò Me.

Còn đối với diện tích đất do HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh thì trước đó ngày 31/3/2022, HTX Gò Me đã tổ chức họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HTX về kết quả thanh tra để đánh giá những hạn chế, thiếu sót và có những điều chỉnh, khắc phục các hạn chế, chưa phù hợp nêu trên.