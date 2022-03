Đồng Nai: Nhiều trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, nghi nhiễm Omicron

Ngày 5/3, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai, nhất là các địa phương như Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom... đang diễn biến phức tạp.

Các F1 chưa tiêm đủ liều vaccine Covid-19 sẽ phải cách ly 7 ngày. Ảnh: Tuệ Mẫn

Toàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 4.464 ca mắc mới (tăng 32,8% so với hôm qua). Trong đó, có 196 ca phát hiện qua xét nghiệm Realtime RT-PCR (tăng 9,5% so với hôm qua), 4.268 ca phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (tăng 34,1% so với hôm qua).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, qua test nhanh, phát hiện hiện nhiều trường hợp tái dương tính Covid-19, nghi nhiễm Omicron.

Số ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục có xu hướng tăng cao. Nguồn lây ghi nhận phần lớn từ các cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại các trường học. Các trường hợp này đã dẫn đến việc phát sinh các ổ dịch thứ phát tại gia đình.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Đồng Nai đang yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động người dân sớm tiêm đủ liều vaccine Covid-19.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cũng tăng tốc tiêm chủng để sớm phủ vaccine mũi 3 cho người dân.

Cũng theo ông Vũ, do dịch diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng dịch, hiện có gần 10.000 học sinh và 146 lớp học tại tỉnh đang tổ chức học trực tuyến.

Đồng Nai đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho học sinh. Ảnh: Tuệ Mẫn

Từ đầu tháng 3 đến nay cũng có thêm 28 trường ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom cũng quay trở lại học trực tuyến do trong trường, địa phương trường đặt trụ sở có số trường hợp F0, F1 được ghi nhận gia tăng.

"Hai tuần trở lại đây Đồng Nai bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp tái nhiễm Covid-19. Có thể những trường hợp này trước đó mắc Covid-19 biến chủng Detal và sau đó lại bị nhiễm một biến chủng khác của SARS-CoV-2 như biến chủng Omicron.

Đa phần những trường hợp tái nhiễm có dấu hiệu bệnh nhẹ hơn so với lần đầu, nhất là đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Ngược lại, với những người chưa tiêm vaccine hoặc sức khỏe yếu, hệ miễn dịch yếu sẽ dễ bị tái nhiễm Covid-19 hơn so với những người khác. Khi nhiễm hoàn toàn có nguy cơ trở nặng.

Nhưng để xác định người nhiễm biến chủng Omicron, hiện nay tỉnh Đồng Nai sẽ phải gửi những mẫu bệnh phẩm nghi ngờ (ca nhập cảnh) lên Viện Pasteur TP.HCM để giải trình tự gene. Nhưng do người nhiễm bệnh quá nhiều nên việc lấy mẫu gửi đi cũng còn hạn chế", ông Vũ nói.