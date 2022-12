Phát hiện chất thải bị đổ lén ra môi trường

Chiều 8/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra vụ một công ty đổ trộm hàng nghìn tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Vụ việc xảy ra tại khu vực xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường bắt quả tang tài xế lén đổ chất thải ra môi trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra, trước đó, vào ngày 6/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang đối tượng Đinh Công Chất (66 tuổi) và Đào Văn Tân (59 tuổi), đang điều khiển xe ô-tô (loại hút chất thải) biển kiểm soát 60C-391.42 đổ trộm chất thải xuống dòng suối ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ xe bồn chở chất thải cùng nhiều tang vật và phương tiện. Làm việc với công an, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển, tiếp nhận và xử lý chất thải nói trên.

Trước mắt, công an xác định Chất là người quản lý, điều hành Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh, trụ sở tại xã Bắc Sơn. Từ tháng 2 đến nay, Chất đã nhiều lần chỉ đạo Tân cùng Đinh Gia Lượng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Xuân Hậu sử dụng xe ô tô tiếp nhận chất thải từ bể phốt và hệ thống xử lý nước thải trong một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, sau đó đưa đến đổ thải trái quy định tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty Vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh và kho để xe của doanh nghiệp này. Qua đó, phát hiện, tạm giữ một số phương tiện và tài liệu liên quan.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh đã tiếp nhận khoảng 7.000m3 chất thải từ một số công ty, sau đó đổ trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.