Đồng Nai: "Rộ" tình trạng giết mổ heo, bò trái phép

Chiều 9/11, tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt quả tang 2 cơ sở giết mổ heo, bò trái phép. Hai cơ sở này đều nằm ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Cơ quan chức năng Đồng Nai xử phạt cơ sở giết mổ heo, bò trái phép. Ảnh: T.Vương

Vậy là chỉ trong khoảng hơn 1 tuần, Đồng Nai đã phát hiện, lập biên bản xử lý 6 cơ sở giết mổ heo, bò trái phép.



Vào rạng sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai, gồm các lực lượng Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ tại ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom do ông Nguyễn Văn Tường làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 3 con heo dưới sàn nhà không bảo đảm vệ sinh.

Sau đó vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do ông Nguyễn Văn Hùng làm chủ.

Ở cơ sở này, một số công nhân đang cùng nhau giết mổ 3 con bò. Qua làm việc với cơ quan chức năng, cả hai chủ cơ sở trên đều không xuất trình được giấy phép giết mổ.

Do đó đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản và xử lý số thịt heo và thịt bò tại hai cơ sở. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ hai cơ sở chấm dứt hành vi giết mổ trái phép.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng từ đầu tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 6 cơ sở giết mổ heo, bò trái phép. Giai đoạn từ nay đến Tết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ trái phép.