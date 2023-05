Sắp xét xử nhiều cựu lãnh đạo

Ngày 9/5, theo tin từ TAND tỉnh Đồng Nai, dự kiến ngày 22/5, cơ quan này sẽ đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm với các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Hưng thời điểm bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Vụ án này liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Có 12 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các sở, ngành, địa phương, gồm: ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa; Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP.Biên Hòa; Nguyễn Tấn Vinh, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Biên Hòa; Hồ Bá Minh, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Biên Hòa; Võ Cao Cường, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Phước.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, vào năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho Công ty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng liên doanh với một công ty đối tác nước ngoài) thuê gần 9ha đất tại xã Tam Phước (huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước) để xây dựng nhà xưởng sản xuất gốm. Đất này là đất công, nằm trong quy hoạch cụm Khu công nghiệp Dốc 47.

Tuy nhiên, do Công ty liên doanh Hoàng Hưng Ceramics không triển khai thực hiện dự án nên năm 2009, UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Sau đó, phía công ty liên doanh để cho Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng toàn quyền quyết định sử dụng đất.

Công an đã khám xét nhà ông Hưng thời điểm bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Năm 2015, Trương Quốc Tuấn là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất sang khu dân cư thương mại.

Tuấn đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng khu đất này với Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng số tiền hơn 35 tỷ đồng. Kế đó, do biết Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng chưa được đăng ký quyền sử dụng đất nên khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường, Tuấn đã bàn với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa để em ruột của Đức là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường, trả công 100 triệu đồng.

Nhằm hợp thức hóa, Tuấn có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phía Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng ký biên bản bàn giao đất cho Thành nhưng để trống mục ghi thời gian. Sau đó, Tuấn điền thời gian trên biên bản bàn giao đất vào tháng 4/2003. Tuấn cũng đề nghị bên chuyển nhượng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận để giao đất cho Thành quản lý.

Còn Lê Viết Hưng, cựu Giám đốc Sở TN&MT đã ký văn bản thể hiện quan điểm hướng dẫn ông Thành lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất dẫn đến sai đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

Ngoài ra, nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai dù biết trường hợp của Thành không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất của Thành không đúng mục đích được giao, không phù hợp quy hoạch, từ đó không đủ điều kiện được bồi thường về đất.

Các bị cáo với chức năng nhiệm vụ được giao vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2017, ông Võ Văn Chánh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau này là Bí thư Thành ủy Biên Hòa và nay đã nghỉ việc theo nguyện vọng) đã ký hai quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái với tổng diện tích gần 9ha. Tuấn thực hiện dự án phân chia hơn 453 nền đất.

Ngoài ra, vai trò của ông Võ Văn Chánh về quản lý đất đai được thể hiện xuyên suốt từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho đến giao đất, cho thuê đất nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục điều tra làm rõ khi có căn cứ đề nghị xử lý sau.

Hiện nay, khu đất này đã được xây dựng nhiều dãy nhà, nhiều căn nhà đã bán cho người dân, có cả trung tâm thương mại.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai tiến hành kỳ họp để xem xét, kết luận kiểm tra, thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Sở TN&MT Lê Viết Hưng có “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP.Biên Hòa. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hưng.