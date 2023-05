Đồng Nai: Tạm dừng các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Tạm dừng thi sát hạch với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Ngày 12/5, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản 1725/SGTVT-QLVTPT&NL gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng tiếp nhận tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (đóng tại đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Tạm dừng thi sát hạch đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cách đây không lâu, giám đốc của trung tâm này đã bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin, vài ngày trước, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành để rà soát lại tính pháp lý trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Sau khi làm việc, các đơn vị thống nhất tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Lý do là trung tâm này không có người đại diện tham gia Hội đồng sát hạch theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

Ngoài ra, hiện cơ quan chức năng cũng chưa xác định được số học viên đủ điều kiện, đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường DAT. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang trong quá trình thụ lý điều tra về các vấn đề liên quan.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị trung tâm này trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan điều tra, chưa kiện toàn chức danh giám đốc trung tâm thì không tiếp tục thực hiện các công tác tổ chức đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề đối với số học viên tồn đọng (chưa cấp chứng chỉ sơ cấp nghề). Sở còn đề nghị trung tâm xem xét kiện toàn chức danh giám đốc theo quy định (nếu có nhu cầu).

Như tin đã phản ánh, trước đó vào cuối tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "giả mạo trong công tác" ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn ở Đồng Nai và một số địa phương khác.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Hồ Đinh Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Trước khi ông Hòa bị bắt, Bộ Công an cũng phối hợp với công an Đồng Nai khám xét trung tâm, văn phòng..., thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.