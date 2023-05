Đồng Nai: Xuất hiện tình trạng cá bè trên sông Cái bị chết lác đác nhiều ngày

Cá bè chết liên tục nhiều ngày

Ngày 31/5, đoàn công tác của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai cùng Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa đã đến các bè cá trên sông Cái (nhánh phụ của sông Đồng Nai) đoạn thuộc phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai để ghi nhận, nắm bắt thông tin cá chết nhiều ngày liên tục.

Các bè cá gần bờ do nước cạn nên cá dễ bị chết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định tình trạng cá chết xảy ra khoảng 10 ngày trở lại đây. Đặc biệt vài ngày gần đây tỷ lệ cá chết lên đến khoảng 300 - 500kg/ngày.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tình trạng cá chết chủ yếu xảy ra tại một số bè nuôi khu vực gần bờ, nơi nước cạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người nuôi cá bè tăng cường theo dõi các ô bè để phát hiện sự cố. Nếu có hiện tượng cá nổi đầu, xuất hiện tình trạng ngộp... cần vớt cá đưa đi tiêu thụ gấp. Đoàn công tác cũng lấy mẫu nước kiểm tra nhanh tại chỗ để xác định tình trạng, chất lượng nước.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước kiểm tra. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Ngoài ra, qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã xác định hàm lượng oxy hòa tan của nước mặt trong bè nuôi và khu vực ngoài bè nuôi ở mức từ 3.2 mg/l-4.0mg/l thấp hơn mức quy chuẩn cho phép, ảnh hưởng đến cá trong bè. Hơn nữa do cá bè đa phần đều lớn, mật độ cá nuôi trong bè khá dày cũng là một trong những nguyên nhân khiến cá chết.

Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai cho biết, thời tiết đang vào lúc giao mùa nên thường sáng nắng to gay gắt, chiều tối lại mưa to. Điều đó gây ảnh hưởng đến môi trường sinh trưởng của cá bè. Hơn nữa, hiện nay lượng oxy hòa tan trong nước tại bè nuôi vào một số thời điểm trong ngày (nhất là khi nước cạn) thấp hơn so với quy chuẩn cho phép.

Người dân cho biết cá chết lác đác nhiều ngày qua. Ảnh: Tuệ Mẫn

Vì vậy người nuôi cá bè cần phải tăng cường sục oxy, tăng oxy trong nước khu vực bè nuôi nhất là vào ban đêm; san bè cá để giảm mật độ nuôi cá trong bè…



Ông Vũ Đình Đàm, Giám đốc HTX thủy sản du lịch sinh thái Làng Bè (Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) cho biết, gần đây vùng nuôi cá bè tại xã Hiệp Hòa xảy ra tình trạng cá đồng loạt bỏ ăn. Một số bè cá bắt đầu xuất hiện tình trạng cá chết rải rác và đến nay lan ra nhiều bè.

Theo thống kê, số lượng cá chết thời gian gần đây của khu vực làng bè Hiệp Hòa khoảng 30 tấn cá các loại, trong đó có cá trọng lượng lớn 8-10 kg/con.

Ông Đàm cho hay, thời điểm này vùng nuôi cá bè tại Hiệp Hòa vẫn còn hàng trăm tấn cá trưởng thành đến kỳ thu hoạch. Dù vậy do sức mua trên thị trường chậm nên lượng cá tiêu thụ không được nhiều. Điều này khiến người nuôi cá bè bất an sợ cá chết hàng loạt như một số đợt trước.

Được biết khu vực nuôi cá bè trên sông Cái thuộc phường Hiệp Hòa đang có 189 hộ nuôi với gần 1.000 lồng bè.