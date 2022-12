Động thái mới của Matt Liu hậu chia tay Hoa hậu Hương Giang

Sau khoảng thời gian 3 tháng Hương Giang và Matt Liu "đường ai nấy đi", cư dân mạng bất ngờ phát hiện loạt động thái mới của tình cũ Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Theo đó, Matt Liu chỉnh sửa dòng trạng thái từ ngày 29/1 trên trang cá nhân từ: "Em à, anh nhớ em lắm nè... NHG" thành: "Em à, anh nhớ em lắm nè... NTT".

Động thái chỉnh sửa này của Matt Liu diễn ra vào ngày 27/11 vừa qua thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ tỏ thái độ không hài lòng với hành động này của Matt Liu, thậm chí buông lời chỉ trích anh chàng hậu chia tay Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Ngay lập tức, Matt Liu đã ẩn bài viết này trên trang cá nhân.

Động thái mới của Matt Liu nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. (Ảnh: ST)

Cho đến nay, mặc dù cả Matt Liu và Hương Giang vẫn giữ im lặng trước những ý kiến trái chiều cộng đồng mạng vẫn bàn tán không hồi kết về động thái "lạ" của Matt Liu.

Ngoài hành động sửa lại dòng trạng thái, Matt Liu còn được cho là đã hủy theo dõi Hương Giang trên mạng xã hội Instagram sau khoảng thời gian 3 tháng "đường ai nấy đi". Hình ảnh thời còn mặn nồng của Matt Liu và Hương Giang từng được đăng tải đến thời điểm hiện tại cũng không còn trên trang cá nhân của anh chàng này.

Hương Giang vẫn giữ những bức ảnh thời còn mặn nồng bên Matt Liu. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cách đây không lâu, Matt Liu cũng đã đăng tải trạng thái trên trang cá nhân bằng tiếng Anh có nội dung: "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn ‘t time means nothing character does…". (Tạm dịch là: "Một người trong hai tháng có thể giúp bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không làm được. Thời gian không quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có…". Thời gian 2 năm Matt Liu nhắc tới trong dòng trạng thái trùng hợp với khoảng thời gian anh và Hương Giang hẹn hò. Tuy chỉ là dòng tâm sự có nội dung chung chung, không cụ thể nhắm tới ai nhưng nhiều cư dân mạng vẫn "đoán già đoán non" rằng Matt Liu đang có người mới.

Matt Liu chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước hành động của Matt Liu, phía Hương Giang vẫn giữ im lặng. Cô không nhắc gì đến người cũ và tập trung cho chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch tại trời Tây. Dù đã bị bạn trai cũ bỏ theo dõi trên Instagram nhưng Hương Giang vẫn để chế độ theo dõi bạn trai và giữ lại toàn bộ hình ảnh ngọt ngào thời còn yêu của cả hai. Chính hành động tinh tế này của Hương Giang lại nhận về nhiều sự khen ngợi của dân mạng.

Dân mạng "dậy sóng", bình luận trái chiều về động thái mới của Matt Liu

Đồng cảm với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 bao nhiêu thì cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng với động thái của Matt Liu với tình cũ. Thậm chí, nhiều người hâm mộ "đào lại" những phát ngôn ngọt ngào trước đây Matt Liu đã dành cho Hương Giang.

"Bỏ theo dõi cũng được, xóa sạch toàn bộ ảnh cũng được, có người mới cũng được như cớ sao lại đem chuyện tình cảm 2 năm ra để so sánh hơn thua vậy", facebooker Thảo Quỳnh bình luận dưới bài viết.

"Tự nhiên đang chia tay trong êm đẹp lại lên mạng xã hội làm chuyện này chuyện kia để người ta nhìn vào mất hay", facebooker Trần Thế Vinh nhận định.

"Không biết anh Matt này cố ý hay vô ý, nhưng ai cũng hiểu những hành động này khiến tình cũ cảm thấy tổn thương biết bao", facebooker Đào Nhị Khánh bày tỏ.

Dân mạng "dậy sóng", bình luận trái chiều về động thái mới của Matt Liu trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)

"Hồi đó hai người chia tay trong hoà bình tôi cực kỳ ấn tượng với sự văn mình của cả hai người. Nhưng động thái mới của Matt Liu là gì đây. Có lẽ tôi nên rút lại lời khen ấy dành cho Matt Liu, mong rằng anh chỉ vô tình chứ không nhắm đến ai qua những động thái vừa rồi", facebooker K. N cho hay.

Chuyện tình ngọt ngào của Hương Giang và Matt Liu

Sau tập đặc biệt của Người ấy là ai 2020, Hương Giang và Matt Liu thành đôi. Sau chương trình, cô đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn trai kèm theo dòng chia sẻ ngắn: "Cảm ơn anh vì đã đến" và nhận được "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, Hương Giang xứng đáng nhận được tình yêu ngọt ngào từ một người đàn ông tử tế. Và có lẽ sự xuất hiện của Matt Liu chính là sự bù đắp mà Hương Giang xứng đáng nhận được sau thời gian dài không ngừng nỗ lực.

Sau đó, Hương Giang và Matt Liu đã có khoảng thời gian 2 năm hẹn hò ngọt ngào. Anh chàng thường xuyên tháp tùng bạn gái tại các sự kiện. Cặp đôi tổ chức tiệc cảm ơn linh đình trên du thuyền và có sự tham gia của loạt sao đình đám. Hương Giang và Matt Liu cũng dành thời gian để về gặp gỡ gia đình hai bên.

Hương Giang và Matt Liu thời còn bên nhau. (Ảnh: IG)

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Hương Giang từng vướng tin đồn chia tay khi liên tục đăng tải dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, Matt Liu chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi tại một nhà hàng sang trọng như cách phủ nhận thông tin này.

Tuy nhiên, đến ngày 19/8, phía Hoa hậu Hương Giang lên tiếng xác nhận, cô chia tay Matt Liu sau 2 năm hẹn hò. Cùng thời điểm này, người đẹp chuyển giới đăng tải hình ảnh bên đối phương, khẳng định dù không còn yêu nhưng vẫn sẽ là những người bạn hỗ trợ nhau mỗi khi cần. Đáp lại, Matt Liu cũng hứa rằng anh sẽ luôn ủng hộ và quan tâm cô ở chặng đường phía trước.