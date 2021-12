Đồng Tháp: Hơn 280.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hướng đến xây dựng người nông dân chuyên nghiệp

Tham dự hội nghị, có ông Lê Minh Hoan – Bộ Trưởng Bộ NNPTNT; ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh... cùng 96 nông dân tiêu biểu đại diện cho khoảng 160 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Phong trào ngày càng lan toả

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nguyện – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp có ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, hàng năm thu hút hàng trăm nghìn hộ nông dân tham gia, trở thành lực lượng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

ông Nguyễn Văn Nguyện – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HC.

Phong trào đã góp phần đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn về sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, hiệu quả, thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất an toàn, hiện đại, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có 768.410 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 62,5% so với hộ nông dân (tăng 254.000 hộ so với giai đoạn 2014 - 2016). Kết quả đã có 280.906 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 53,63% so với hộ đăng ký). Trong đó, đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương 79 hộ, cấp tỉnh 956 hộ, cấp huyện, thị, thành phố 25.343 hộ. Những địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cao gồm: Huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, TP.Hồng Ngự và TP.Sa Đéc.

Ông Huỳnh Minh Thắng trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: HC.

Nổi bật, những mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi như: Hộ bà Huỳnh Thị Mừng (huyện Lai Vung) với việc trồng và mua bán bông giấy thu nhập trung bình 850 triệu đồng/năm; ông Trần Văn Lới (huyện Thanh Bình) với diện tích 4,2 ha trồng xoài, nuôi lươn mỗi năm trừ chi phí thu nhập 751 triệu đồng/năm; hộ bà Đinh Kim Nhung (TP.Cao Lãnh) trồng xoài và thu mua xoài, mỗi năm trừ phí thu nhập 751 triệu đồng/năm; ông Huỳnh Ngọc Thái (huyện Châu Thành), với 3,6ha trồng nhãn VietGAP, trừ chi phí thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm…

"Điểm mới của phong trào 5 năm qua đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Đó là từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao; từ năng suất lao động thấp sang năng suất lao động với hàm lượng khoa học công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững"- ông Nguyễn Văn Nguyện, khẳng định.

Góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bên cạnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân sản xuất liên kết tiêu thụ nông sản. Trong 5 năm, toàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện cánh đồng liên kết với diện tích 189.631 ha, có 40 công ty liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa 85.938 ha và 20 công ty liên kết tiêu thụ xoài, chanh, ổi, cam....

Ông Huỳnh Minh Thắng và ông Nguyễn Văn Nguyện trao giấy khen cho các chủ thể đạt giải Hội thi gạo ngon Đồng Tháp lần 2. Ảnh: HC.

Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nòng cốt đã thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình OCOP nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 178 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 1.000 tổ hợp tác, 30 trang trại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; vận động thành lập 197 mô hình liên kết, hợp tác sản xuất; có 161 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Để đảm bảo điều kiện trong sản xuất và xuất khẩu, Hội Nông dân đã phối hợp hướng dẫn 16 sản phẩm đăng ký mã số vùng trồng; 47 mô hình đăng ký sản xuất an toàn, VietGAP; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 29 nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: Lúa Ngọc đỏ hương dứa, na Thái theo hướng an toàn, ổi lê hữu cơ... Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phong trào nôn dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng lan toả và đi vào chiều sâu, theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp (trong giai đoạn 2022-2026), tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới", đưa phong trào phát triển theo chiều sâu cả về số lượng và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực; hướng đến xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nền sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hàng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở.