Đồng Tháp: Lạ mắt, tên ý nghĩa phong thủy, loại kiểng lá đổi 4 màu liên tục khiến dân tình chóng mặt đòi mua

Những cây có dáng thế lâu năm giá bán cả trăm triệu đồng. Do lạ mắt, dễ trồng và có tên mang lại may mắn nên bán rất chạy.

Thời gian gần đây, tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) xuất hiện cây kiểng có tên Tam Tài, điểm đặc biệt ở cây này là lá có thể chuyển 4 màu liên tục. Cây lại có hoa nên rất được thị trường ưa chuộng.

Cây tam tài lá chuyển 4 màu nhìn rất lạ mắt. Ảnh: Thanh Nghĩa.

Chị Bùi Thị Mỹ Dung ngụ ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc), một trong số hiếm những người trồng giống cây này ở cho biết, cây Tam Tài có nguồn gốc từ Thái Lan. Cây được trồng bằng cách chiết cành, thuộc họ me nước, dễ trồng ít có sâu bệnh, cành cây dẻo nên thường được dùng để tạo dáng bonsai.

Điểm độc đáo ở cây này là khi mới ra đọt lá có màu hồng, sau đó chuyển dần sang màu trắng rồi màu cẩm thạch và cuối cùng là màu xanh. Ngoài lá chuyển màu đẹp cây còn trổ bông màu trắng, đặc biệt cây trồng ở nơi có nhiều nắng thì cây càng phát triển và lá trổ màu càng đẹp.

Chị Dung tạo dáng cây tam tài để tăng giá trị cho cây. Ảnh: Thanh Nghĩa.

Hiện tại, trong vườn chị Dung đang trồng khoảng 1.000 cây Tam Tài, các cây khoảng 2 năm được chị Dung bán với giá hơn 1 triệu đồng/cây. Các cây được tạo dáng hình cây thông giá bán đến 15 triệu đồng/cặp.

Đặc biệt cây càng to giá bán càng cao, đối với những cây có dáng thế lâu năm có cây giá bán cả trăm triệu đồng. Do lạ mắt, dễ trồng và có tên mang lại may mắn nên mặc dù giá cao nhưng cây này vẫn đang bán rất chạy.