Đồng Tháp: Nông dân xuất sắc 2021 là nông dân lai tạo giống lúa lạ, cứ 1kg gạo bổ dưỡng bằng 3 lạng thịt bò

Lúa Ngọc đỏ hương dứa mang hàm lượng dinh dưỡng cao

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, ông Dũng khoe, hiện nay, ông đã lai tạo được 7 giống mới.

Đầu tiên, ông Dũng kể đến lúa Ngọc đỏ hương dứa. Đây là loại lúa có thành phần dinh dưỡng cao, hạt gạo màu đỏ, mềm cơm, có mùi thơm lá dứa tự nhiên.

Ông Nguyễn Anh Dũng ở xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bên ruộng lúa cấy giống lúa mới lạ Ngọc đỏ hương dứa. Ảnh: Huỳnh Xây

"Loại lúa này thích hợp trồng ở vùng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Gạo loại này có dinh dưỡng rất cao. Theo tính toán của nhà khoa học, 1kg gạo Ngọc đỏ hương dứa có dinh dưỡng bằng 300 gam thịt bò, chưa kể là nó có nhiều lợi thế khác như gạo mềm, có mùi thơm" - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, lúa này do ông lai tạo từ nhiều năm trước và được thị trường tiêu thụ mạnh. Riêng năm 2019-2020, có trên 1.000ha lúa Ngọc đỏ hương dứa được gieo sạ nhưng lúc này loại lúa này bị làm giả quá nhiều.

Để bảo vệ thương hiệu "đứa con tinh thần" do mình tạo ra, ông Dũng buộc ngừng sản xuất, sau đó thị trường không còn xuất hiện giống lúa này. Ngược lại do thị trường rất cần nên hiện nay các doanh nghiệp đang kiếm ông Dũng để ký hợp đồng bao tiêu.

Nông dân xuất sắc Nguyễn Anh Dũng, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ về các giống lúa do mình lai tạo ra. (Video: Huỳnh Xây)

Ông Dũng cho rằng, nếu đạt được thỏa thuận về giá, ông sẽ sản xuất cho doanh nghiệp, bao nhiêu cũng đáp ứng. Về phía người dân địa phương, ông không bán, chỉ tặng trồng thử.

Năm nay, ông Dũng dự định đem gạo Ngọc đỏ hương dứa đi thi gạo ngon của tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục giới thiệu cho người dân khắp nơi biết được lúa giống do mình lai tạo ra.

Lúa Huyền ngọc Định An cho gạo màu đen, dinh dưỡng cao hơn gạo Ngọc đỏ hương dứa

Kế đến, ông Dũng cho biết, đã lai tạo thành công ra lúa mới với tên gọi là Huyền ngọc Định An. Loại này có gạo màu đen, mềm cơm, dinh dưỡng cao hơn cả Ngọc đỏ hương dứa, đang được đăng ký bảo hộ giống lúa.

Đây là tâm huyết rất nhiều năm của ông Dũng. Do hàm lượng dinh dưỡng cao nên ông có dự định tìm doanh nghiệp liên kết làm sữa gạo hoặc làm thực phẩm chức năng. Lúa này, ông Dũng cũng không bán ra thị trường.

Nhũ Hồng là loại lúa thứ 3 mà ông Dũng nhắc đến khi trao đổi với phóng viên NTNN. Đây cũng là loại lúa có gạo màu đỏ, dẻo, hạt nhỏ, mềm, năng suất tốt. Theo ông Dũng, gạo lúa Nhũ Hồng ăn ngon hơn gạo huyết rồng Campuchua.

Ngoài ra, ông Dũng còn 3 loại giống lúa cho gạo trắng được cho là tốt hơn và trồng trúng mùa hơn lúa IR 50404 đó là lúa 384, LD2012 và LD2012-1. Nguyên nhân ông Dũng lai tạo ra những giống lúa này là do người dân ĐBSCL rất thích trồng IR 50404.

3 giống lúa thuộc loại gạo trắng này có thời gian sinh trưởng 90 ngày, đang được ông Dũng hỗ trợ cho người dân sản xuất và nhận được đồng thuận cao. Chưa dừng lại ở đó, ông Dũng còn đang trồng thử nghiệm giống lúa mới với tên gọi ND3. Hiện lúa này đang đăng kí khảo nghiệm công nhận giống quốc gia.

Hướng đi mới sáng tạo, không trùng lặp

Theo phóng viên tìm hiểu, năm 2000, sau khi xuất ngũ trở về quê, ông Dũng được cha mẹ để lại 6.500 m2 đất lúa. Từ đây, ông học hỏi bạn bè, người than và xin tham gia lớp tập huấn học cách trồng lúa, phòng trừ sâu bệnh ngắn hạn do Viện Lúa ĐBSCL và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.



Nông dân xuất sắc Nguyễn Anh Dũng luôn tìm tòi, lai tạo ra nhiều giống lúa mới. Ảnh: Huỳnh Xây

Từ vốn kiến thức học được, ông dần cải tạo 6.500 m2 đất lúa của gia đình nhưng lợi nhuận đem lại vẫn không cao. Vì vậy, ông quyết định bỏ dần phương thức canh tác lúa truyền thống, chuyển sang hướng đi mới sáng tạo, không trùng lặp với ai để "đổi đời".

Cụ thể, ông Dũng quyết định tự lai tạo giống nếp Thái với IR50404 và OM 6976, chọn ra những giống vượt trội để tiếp tục nhân giống. Đến năm 2009, một giống lúa vượt trội được ông chọn nhân giống và được đặt tên là LD2008, thế nhưng khi đưa ra sản xuất thử lại cho kết quả không như mong muốn.

Không bỏ cuộc, trong quá trình lai tạo sau đó, ông Dũng tình cờ phát hiện một giống lúa có màu đỏ, ăn dẻo, có mùi thơm lá dứa đặc trưng nên tiếp tục đem trồng thử nghiệm.

Đây là loại lúa hạt dài, có thời gian sinh trưởng từ 90 – 95 ngày, thân cao, có khả năng chống chịu đổ ngã tốt, kháng rầy nâu và đạo ôn rất tốt, không cần bón nhiều phân nhưng cho năng suất cao, từ 6 - 7 tấn/ha. Giống lúa này được đánh giá có hàm lượng chất dinh dưỡng trong gạo rất cao và được ông Dũng đặt tên là Ngọc đỏ hương dứa.

Nhà lưới - nơi lưu giữ các giống lúa mới của ông Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Huỳnh Xây

Trong lần thu hoạch của vụ đầu tiên, ông Dũng gửi tặng cho lãnh đạo tỉnh, huyện, công chức, công nhân, nông dân, các đại lý gạo ở TP.HCM dùng thử. Với cách làm "sáng tạo" trên, gạo Ngọc đỏ hương dứa đã được nhiều người biết đến.

Để cung cấp sản phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, trong quá trình sản xuất, ông chỉ sử dụng phân vi sinh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa. Ở dưới ruộng, ông còn thả nuôi thêm các loại cá đồng.

Thành lập hợp tác xã, "biến" 6ha lúa giống thành điểm du lịch sinh thái

Năm 2012, ông Dũng vận động người dân địa phương hợp tác thành lập HTX Giống Nông nghiệp Định An (do ông Dũng làm giám đốc HTX) với mong muốn mở rộng diện tích trồng giống lúa do mình lai tạo ra.

Lúc này, HTX có 19 thành viên với vốn điều lệ 500 triệu đồng và quy mô sản xuất 30ha đất. Hiện nay, HTX lên đến 27 thành viên với 110ha, trong đó có 6ha chuyên sản xuất lúa giống.

Ông Nguyễn Anh Dũng khoe Gạo Ngọc đỏ hương dứa do mình làm ra. Ảnh: Huỳnh Xây

Gạo Ngọc đỏ hương dứa của ông Dũng có nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo tính toán, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, HTX Giống Nông nghiệp Định An có lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Ông Dũng cho rằng, lợi nhuận trên chưa nhiều là do các giống lúa hạt tím, có nguồn dinh dưỡng cao đều tặng cho người dân địa phương sản xuất, chỉ bán các giống lúa hạt trắng với giá hỗ trợ. Hơn nữa, nguồn thu đều được dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị cho HTX.

HTX của ông Dũng đã đầu tư xây dựng phòng trưng bày, kho nguyên liệu, trại nghiên cứu và sản xuất lúa giống. Đặc biệt, mới đây, còn đầu tư xây dựng đường bê tông lớn bao quanh 6ha đất sản xuất lúa giống với mong muốn tạo thuận lợi cho việc tham quan mô hình của người dân các nơi khi đến đây. Trên đường bê tông, ông Dũng còn trồng mai và dừa để tạo không khí thoáng mát, trong lành.

"Thời gian qua, nhiều du khách nước ngoài, các trung tâm nghiên cứu, Viện lúa ĐBSCL, các trường đại học và người dân các địa phương đến HTX để học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Để tạo thuận lợi cho việc tham quan mô hình, HTX đã mạnh dạn đầu tư đường bê tông lớn gần 1 tỷ đồng" - ông Dũng nói.



Không tự mãn trước những thành quả đạt được, ông Dũng cho hay, tới đây sẽ tiếp tục nghiên cứu lai tạo các giống lúa mới, cải tiến sản xuất theo hướng sạch, an toàn đưa HTX phát triển hơn và đem thật nhiều lúa, nhiều gạo sạch đến với người dân Việt Nam.

Trước mắt, tới đây, ông Dũng sẽ "biến" 6ha diện tích đất sản xuất lúa giống của HTX thành địa điểm du lịch sinh thái, cho du khách tham quan cánh đồng lúa, trải nghiệm câu cá, bơi xuồng,...

"Tôi chắc chắn sẽ bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để làm du lịch sinh thái tại cánh đồng lúa này. Tuy nhiên, do nguồn vốn lớn và cần chuẩn bị nhiều khâu nên tôi phải vài năm mới thực hiện được" - ông Dũng chia sẻ.

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, việc ông Dũng lai tạo thành công nhiều giống lúa mới chất lượng cao đã góp phần thiết thực giúp nông dân huyện nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tạo dựng thương hiệu lúa gạo cho địa phương.