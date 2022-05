Ngày 30/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) đã tổ chức Hội thảo "Tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An".



Các đại biểu dự Hội thảo "Tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã”. Ảnh: CT

Đây là buổi hội thảo có ý nghĩa thiết thực nhằm thảo luận cùng tìm ra giải pháp để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn động vật hoang dã, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn tỉnh..

Tham dự buổi hội thảo có hơn 40 đại biểu đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát môi trường - Công An tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Cục Hải quan; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Vườn Quốc gia Pù Mát; Khu BTTN Pù Huống; Khu BTTN Pù Hoạt; đại diện lãnh đạo 21 đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR đã tham gia hội thảo..

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An cùng các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc của hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng ĐVHD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chương trình cung cấp cho đại biểu các thông tin về hiện trạng, các mối đe dọa đến động vật hoang dã, các nỗ lực trong việc thực thi pháp luật quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: CT

Trong khuôn khổ diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về ba nội dung chính nhằm tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng ĐVHD trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức chuỗi sự kiện chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên" có ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và 75 đại biểu, khách mời là lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, và đại diện của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên" là một chủ trương quan trọng và mang tính chiến lược của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 3063/KH-SNN.KL ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các ngành liên quan chụp ảnh cùng với bức ảnh hệ sinh thái động vật hoang dã. Ảnh: CT

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên" là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm chuyển đổi về nhận thức, tư duy và thói quen sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

"Đồng thời tổ chức các hoạt động để làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật hoang dã góp phần cải thiện chất lượng và số lượng của tài nguyên thiên nhiên; giảm nguy cơ suy thoái rừng, cạn kiệt tài nguyên và ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động thực vật hoang dã quý, hiếm.", ông Đệ cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An cho rằng: " Đây là sự kiện quan trọng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân cùng hưởng ứng tích cực và góp một tiếng nói chung nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên ...".

Các đại biểu cam kết "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên". Ảnh: CT

Tại sự kiện, 75 đại biểu được quán triệt tinh thần và nhất trí với nội dung, kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình và hưởng ứng hành động từ chối các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chi Cục phó Chi cục Kiểm lâm Nghệ An - Đại diện đơn vị triển khai chuỗi chương trình, cho biết: "Chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên" sẽ bước đầu tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành các cấp và nhân dân cùng hưởng ứng tích cực và góp cùng một tiếng nói chung "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên".

Từ chối sử dụng các sản phẩm có nguồn từ động vật hoang dã là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Với sự chung tay góp sức của chính quyền và toàn thể người dân, các vi phạm liên quan tới động vật hoang dã sớm được đẩy lùi, mở ra tương lai bền vững cho rừng Việt Nam.", ông Tuấn cho biết thêm.

Đặc biệt, trong chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên" diễn ra từ tháng 11/2021 đến hết tháng 12/2022 tại Nghệ An có nhiều hoạt động chính. Chuỗi Chương trình hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, và người dân trên địa bàn Thành phố Vinh và ba huyện Diễn Châu, Yên Thành, và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.