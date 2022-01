"Don't look up" liệu có giành đề cử Oscar?

Cuối năm 2021, bộ phim "Don't look up" của tài tử Leonardo Dicaprio phát hành trên nền tảng trực tuyến Netflix đã tạo ra một cuộc tranh cãi thú vị. Trên trang web đánh giá phim Rotten Tomatoes, bộ phim đang dừng ở mức 55% đối với các cây bút đánh giá chuyên nghiệp và 77% đối với khán giả xem phim. Vì vậy, việc "Don't look up" luôn "chiễm chệ" vị trí số 1 trên Netflix khiến cho nhiều người không khỏi nhạc nhiên.

Bộ phim "Don't look up" gây tranh cãi. (ảnh trong phim).

Bộ phim kể về hai nhà khoa học vũ trụ là Tiến sĩ Mindy và cô nàng Kate đã phát hiện ra một thiên thạch có bán kính 10km sẽ va chạm trực tiếp với trái đất trong vòng 6 tháng. Nếu không có biện pháp ngăn ngừa, trái đất sẽ biến mất và loài người dĩ nhiên sẽ diệt vong. Những tưởng khi đón nhận thông tin này, nhân loại sẽ chung tay, góp sức để vượt qua thảm họa.

Nhưng không, những cuộc chơi chính trị, tiền bạc và cả những tham vọng cá nhân đã vượt lên trên quyền được sống của loài người. Bộ phim hàm ý vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên tệ hại hơn, nhưng con người vẫn dửng dung, ưu tiên các mục đích riêng thay vì chống lại điều này.

"Tôi trình bày với tư cách một nhà khoa học về biến đổi khí hậu, đang cố gắng làm mọi thứ để cảnh tỉnh mọi người về việc trái đất đang bị tàn phá nặng nề. Bộ phim là câu chuyện chính xác nhất về phản ứng đáng sợ của nhân loại đối với biến đổi khí hậu hiện nay. Các nhà khoa học trong phim luôn đơn độc với những kiến thưc của mình, trong khi họ bị xã hội phớt lờ và coi thường. Sự hoảng sợ, tuyệt vọng mà họ cảm thấy phản ánh sự thật mà nhiều nhà khoa học khí hậu đang phải đối mặt hàng ngày", Peter Kalmus viết trên tờ The Guardian.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội, mà trong đó dù những nguy cơ biến đổi khí hậu rõ rang và ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng nhiều người và đặc biệt là những người hưởng lợi trực tiếp từ ngành nhiên liệu hóa thạch vẫn coi như điều đó không tồn tại", Kalmus nói thêm.

Trong một video của Netflix, Leonardo DiCaprio khẳng định Don't Look Up đã đề cập đến vấn đề bức thiết nhất lịch sử văn minh loài người. Anh nói: "Nhân vật tôi thủ vai trong Don't Look Up khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn khác trong sự nghiệp. Anh ta thực sự nhắc tôi nhớ đến những nhà khoa học, đặc biệt người nghiên cứu về khí hậu".

Nhân vật siêu giàu trong phim "Don't look up". (ảnh trong phim).

"Họ bị ném vào gánh xiếc mang tên truyền thông đại chúng và được yêu cầu nói về những thảm họa gây ra bởi cuộc khủng hoảng khí hậu. Giờ đây, họ còn phải cố gắng nắm bắt cách vận hành của bộ máy truyền thông. Họ không tìm cách chính trị hóa vấn đề mà chỉ cố gắng trình bày sự thật một cách hiệu quả nhất", tài tử chia sẻ.

Nếu Don't Look Up lọt vào danh sách đề cử Oscar, thì đây sẽ không phải là tác phẩm đầu tiên làm được điều đó dù cho phải nhận nhiều đánh giá kém chất lượng. Bộ phim "Joker" của Todd Phillips (2019) đã nhận được 11 đề cử Oscar, mặc dù nó chỉ đạt 68%. "Bohemian Rhapsody" của Dexter Fletcher và "Green Book" (2018) của Peter Farrelly là những tác phẩm giành được thành công tại Oscar, mặc dù chỉ có điểm số là 60% và 77%.

Theo dự đoánh của trang Variety, Don't Look Up có thể dành các đề cử Oscar cho nam diễn viên (DiCaprio), nam diễn viên phụ (Jonah Hill hoặc Mark Rylance), nữ diễn viên phụ (Cate Blanchett hoặc Meryl Streep), kịch bản và bài hát trong phim.