Đặc sản Cà Mau, rau dại, hoa rừng thành món ngon, nếm một miếng, vạn người mê

Cây rau choại (đọt choại) và cây hoa mua là hai loài rau dại, hoa rừng thường trực lúc nào cũng hiện diện dưới tán rừng tràm U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, khi mùa mưa bắt đầu thì những loài rau dại, rau rừng mọc hoang này sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rau choại đâm chồi trong đêm tối để rồi sáng sớm tinh mơ có những đọt non vươn mình khỏi đám lá.

Đọt choại non (ngọn rau choại)-một loại rau dại, rau rừng đặc sản thường có hình như dấm chấm hỏi, không có lá, chỉ có một thân cây mềm, khi hái đọt sẽ có cảm giác giòn và có rất nhiều dưới tán rừng tràm ở U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: An An

Đọt choại thường được người dân xứ U Minh Hạ tìm hái về để chế biến thành thực phẩm dùng trong các bữa ăn. Nhưng chúng được sử dụng nhiều nhất là ăn kèm với lẩu mắm hoặc luộc chấm với các món kho.

Vào mỗi buổi sáng, khi những hạt sương còn đọng lại trên những cánh rừng tràm, người dân ở vùng đất U Minh của tỉnh Cà Mau hạ bơi xuồng len lỏi theo bìa rừng tìm hái đọt choại về chế biến thành các món đặc sản, tuy dân dã nhưng thơm ngon, bổ dưỡng vô cùng. Ảnh: An An

Còn cây hoa mua, theo người dân vùng U Minh Hạ loài cây dại thường mọc ở những nơi ít ánh sáng dưới tán rừng hoặc ven các bờ kênh. Hoa mua có nhiều loại, nhiều màu nhưng chủ yếu là hoa mua màu tím.

Hoa mua thường nở rộ vào những buổi sáng hoặc sau mưa. Hoa mua có vị thơm nhẹ, ăn vào có vị chát nên việc kết hợp hoa mua, đọt choại vào sẽ giúp cho người ăn ít ngán. Ảnh: An An

Sau khi được hái và rửa sạch hoa mua được để ráo và có thể cho vào gỏi cuốn để ăn sống chung các loại khác. Còn đọt choại được luộc chín kết hợp với tôm, thịt và đặc biệt là trong gỏi cuốn phải có thêm bánh phồng tôm luộc để giữ được nguyên hương vị. Ảnh: An An

Chị Ngô Huỳnh Trang, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, từ những loài cây có ngoài tự nhiên này, từ xa xưa người dân bản địa đã sử dụng chúng để chế biến thành các món ăn, trong đó có món gỏi cuốn hoa mua, đọt choại.

Thành phần chủ yếu của món gỏi này là hoa mua và đọt choại, tôm, bánh phồng tôm được mình luộc lên để thay cho bún, bên cạnh đó còn có các loại rau củ địa phương giống như ổi, xoài, rau thơm. Ảnh: An An

Đặc sản Cà Mau-món gỏi cuốn hoa mua, đọt choại độc đáo ở chỗ kết hợp được các loại cây, hoa, sản vật dưới tán rừng U Minh Hạ. Ảnh: An An

Món nước chấm được làm từ trái hoa mua lên men kết hợp với mật ong rừng. Tất cả tạo cho người ăn một cảm giác thơm ngon khó tả. Ảnh: An An

Hiện tại, khi du khách khi đến với xứ rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau họ không quên tìm món gỏi hoa mua, đọt choại để thưởng thức phong cách ẩm thực độc đáo, dân dã của người dân xứ rừng Cà Mau.