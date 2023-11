Đợt không khí lạnh mới nhất

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, ngày 16/11 lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển sang rét khô, miền Trung mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh tràn về đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời rét khô. Ảnh: Mekong Asean

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, riêng khu vực vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến mức nhiệt 18-20 độ C.

Dự báo từ đêm 14/11 đến ngày 15/11, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, khoảng 16/11, miền Bắc lại tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Do tác động của đợt không khí lạnh này nền nhiệt miền Bắc lại giảm nhiệt nhẹ, trời chuyển sang rét khô.

Miền Bắc sẽ duy trì thời tiết rét về đêm và sáng với nền nhiệt khá thấp từ 16-18 độ C; vùng núi từ 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C. Tuy nhiên, trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần trong ngày. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau khá lớn.

Dự báo những ngày sau đó, miền Bắc duy trì thời tiết rét về đêm và sáng với nền nhiệt khá thấp từ 16-18 độ, vùng núi từ 13-16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Tuy nhiên trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến đầu tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động, tập trung mạnh nhất ở giữa tháng 11.

Tuy nhiên, mùa đông năm nay được nhận định là đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn.

Trong khi đó, mưa lũ ở miền Trung diễn biến rất phức tạp. Đêm qua và sáng nay (14/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13.11 đến 8h ngày 14.11 có nơi trên 200mm như: Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 386.6mm, Hòa Ninh (tp. Đà Nẵng) 230.4mm, Phước Năng (Quảng Nam) 295.8mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 249mm...

Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm; khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều ngày 16-17/11, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.