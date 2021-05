Đột nhập 'hành cung' của vị quan tham nổi tiếng có 146 người tình

Tam thê tứ thiếp vốn lẽ luôn là một chế độ hôn nhân hủ bại của thời đại phong kiến, mai đến thời Trung Hoa Dân Quốc, chế độ này mới bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn có một số người đàn ông coi thường pháp luật, với một chút quyền lực trong tay, liên tục thách thức trật tự công cộng và đạo đức của xã hội hiện đại, Tất nhiên, đến cuối cùng họ đều phải trả giá. Ví dụ điển hình như vị tham quan tỉnh Giang Tô, Trung Quốc dưới đây – Từ Kì Diệu, người được mệnh danh là "giáo sư bậc thầy" khi quản lý dàn hậu cung tới 146 người tình.

Vào tháng 10 năm 2000, Từ Kì Diệu (Xu Qiyao), cựu giám đốc Sở Xây dựng Giang Tô và là thành viên của tỉnh ủy, đã bị cơ quan kiểm sát địa phương bắt giữ. Theo điều tra, trong thời gian tại chức, ông này đã dùng quyền lực tham ô, nhận hối lộ với số tiền lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ ( khoảng 72 tỷ đồng, một con số siêu khổng lồ vào thời điểm đó) và bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, tước quyền chính trị suốt đời.

Tìm hiểu từ cuốn "Nhật ký tình nhân"của Từ Kì Diệu, các thanh tra phát hiện ra rằng phong cách của vị tham quan này không chỉ cực kỳ sa đọa, tha hóa mà còn biến chất điên cuồng. Khó ai có thể ngờ rằng, trong số hơn 100 cô nhân tình kia, lại có thể có cả một cặp mẹ con.

Được biết, thanh tra đã tìm thấy một cuốn sổ ghi chép trong chiếc túi mà Từ Kì Diệu thường xuyên mang theo mình, trong đó có tên tuổi và địa chỉ liên lạc của 146 "tình nhân" của vị này. Tìm tới nơi làm việc của Từ Kì Diệu, các thanh tra đến đâu cũng nghe thấy những câu chuyện tham nhũng của vị tham quan này: những khoản hối lộ khổng lồ lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ mà vị này nhận, tất cả đều có liên quan đến "nữ sắc", mà đối tượng chính là hơn 100 cô nhân tình được nhắc tới trong cuốn nhật ký. Người đời quả nói không sai, đặt chữ sắc lên đầu, giống như kề dao vào cổ, không phải không bị quả báo, mà là thời chưa tới, khi tới lúc, thì tất cả đều phải trả giá.

Được biết, người mẹ là Vương Tú Lệ (đã đổi tên), vốn là một y tá bình thường tại một bệnh viện ở Diêm Thành. Người phụ nữ này và Từ Kì Diệu quen biết nhau một cách "tình cờ". Vào thời điểm đó, Từ Kì Diệu vẫn đang tại chức là thị trưởng thành phố Diêm Thành, một ngày nọ đột nhiên cảm thấy khó chịu ở ngực, vì vậy vị này đã đến một bệnh viện địa phương để khám sức khỏe. Nghe tin thị trưởng đến, bệnh viện không dám sơ xuất, liền tìm đến y tá giàu kinh nghiệm nhất – Vương Tú Lệ, lúc đó mới 40 tuổi. Từ Kì Diệu rất hài lòng với sự chuyên nghiệp của Vương Tú Lệ. Nằm ở trên giường, Từ Kì Diệu vừa cười vừa nói một câu tưởng vu vơ: "Cô rất biết quan tâm người khác." Cũng chính lúc này, dã thú mặc y phục đã chú ý tới cô y tá Vương Tú Lệ.

Những ngày sau đó, Từ Kì Diệu mỗi ngày ăn cơm trưa xong đều đến bệnh viện để truyền nước. Những cấp dưới "thông minh" của tham quan này cũng dần hiểu được "tâm tư" của cấp trên, thông báo trước cho bệnh viện, vì vậy bệnh viện cũng luôn bố trí Vương Tú Lệ trực ban. Trong "phòng bệnh đặc biệt" mà bệnh viện bố trí cho Từ Kì Diệu, một ngày kia, sau khi Vương Tú Lệ đặt kim truyền cho "bệnh nhân đặc biệt", cô ngồi xuống giường và trò chuyện với Từ Kì Diệu. Đột nhiên vị thị trưởng đưa tay ra nắm lấy tay Vương Tú Lệ và nói: "Y tá Vương, mấy ngày nay cô vất vả quá!". Vừa nói, Từ Kì Diệu cố tình siết chặt tay Vương Tú Lệ để thăm dò ý của nữ y tá.

Không ngoài dự liệu, Vương Tú Lệ thấy đường đường một vị thị trưởng, lại đối đãi với mình như vậy, cảm thấy vô cùng hãnh diện lẫn kinh ngạc. Trong khi còn đang cắn chặt rang xấu hổ, y tá Vương đã bị Từ Kì Diệu kéo vào lòng. Dần dần, dưới sự phối hợp ăn í của cấp dưới và bệnh viện, Vương Tú Lệ thường xuyên một mình tới văn phòng của Từ Kì Diệu để "thăm bệnh", trong phòng làm việc cũng bố trí hẳn một "phòng đặc biệt". Không biết bao nhiêu phụ nữ đã "chiến đấu" cùng Từ Kì Diệu trên chiếc sofa đó, và Vương Tú Lệ cũng đã trở thành một trong những con mồi của thị trưởng Từ.

Sau đó, Vương Tú Lệ nghĩ rằng, vì mối quan hệ của mình và thị trưởng đã "tới nước này rồi", tại sao không để ông ấy sắp xếp một công việc cho cô con gái mới tốt nghiệp của mình? Vì vậy, vài ngày sau, Vương Tú Lệ đưa con gái của mình là Lưu Lan (bút danh) đến văn phòng của Từ Kì Diệu. Tham quan không nói gì nhiều, ngay lập tức đã giúp cô gái trẻ sắp xếp một công việc trong một công ty truyền thông địa phương. Điều này khiến Vương Tú Lệ rất vui mừng. Cô cho rằng sự "đầu tư" của mình đã được đền đáp, nhưng không ngờ lại tới một đạo lý đơn giản: "Đến một người phụ nữ trung niên như mình, Từ Kì Diệu còn không bỏ qua, vậy làm sao hắn có thể bỏ qua con gái xinh đẹp của cô?"

Sau khi nhậu xong, tên tham quan vô lại này không chỉ hãnh diện khoe khoang mình "nhất tiễn song điểu", mà còn so sánh khả năng giường chiếu của hai mẹ con.

Quả nhiên, không lâu sau, Từ Kì Diệu thường lấy mọi lý do như đi hát karaoke, cần người đi cùng để đưa cô gái trẻ 19 tuổi ra ngoài. Kết quả thế nào mọi người đều có thể hình dung được. Sau đó, Từ Kì Diệu viện nhiều lý do khác nhau để gọi con gái Vương Tú Lệ vào văn phòng những lúc rảnh. Cứ như vậy, cô gái tội nghiệp này đã hai lần phá thai trong một năm vì Từ Kì Diệu. Điều gây sốc là vị tham quan vô lương tâm này không những không che giấu hành vi đồi bại, vô liêm sỉ của mình, mà thi thoảng còn cố tình thể hiện "năng lực" của mình cho người khác biết. Sau khi nhậu xong, tên tham quan vô lại này không chỉ hãnh diện khoe khoang mình "nhất tiễn song điểu", mà còn so sánh khả năng giường chiếu của hai mẹ con.

Từ Kì Diệu có lối sống đồi bại tha hóa đạo đức, lạm quyền. Sau khi được điều động về ủy ban xây dựng tỉnh và được bầu làm tỉnh ủy viên, Từ Kì Diệu đã liều lĩnh đưa nhân tình đi bất cứ nơi nào mình được điều nhiệm. Trong số đó, Phùng Thanh Thanh, một nữ cán bộ 32 tuổi làm việc cho một cơ quan ở Nam Kinh, là tình nhân của Từ Kì Diệu khi tham quan này được điều từ Diêm Thành ở phía bắc Giang Tô đến Nam Kinh công tác. Hai mẹ con Vương Tú Lệ hay Phùng Thanh Thanh cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong những câu chuyện "chơi phụ nữ" của Từ Kì Diệu. Không ai có thể biết vị tham quan này đã tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ, nhưng có thể thấy "phẩm hạnh" của người đàn ông này, tham sắc luôn đi cùng tham tiền.

Trong khi điên cuồng "chơi" phụ nữ, Từ Kì Diệu cũng điên cuồng thu tiền. Trong thời gian Từ Kì Diệu làm thị trưởng thành phố Diêm Thành và giám đốc Sở Xây dựng, người đàn ông này đã lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ rất nhiều tiền. Việc Từ Kì Diệu tham tiền, và có tình nhân đã trở thành một bí mật nửa công khai. Số tiền nhận hối lộ của vị tham quan này đã làm dấy lên sự phẫn nộ lớn từ người dân. Cuối cùng, có người đã báo cáo những việc làm tha hóa đồi bại của Từ Kì Diệu lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Tô. Vị tham quan rốt cuộc cũng phải nhận cái kết đắng.