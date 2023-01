Dự án đường Vành đai 4: Bao nhiêu hộ dân ở huyện Hoài Đức đã được nhận đền bù?

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, việc chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ để thực hiện dự án đường Vành đai 4, huyện Hoài Đức đã triển khai được 10 đợt chi trả ở 8/12 xã, gồm: Song Phương, Minh Khai, Dương Liễu…



Công tác kiểm đếm tài sản, cây trồng được người dân xã Song Phương triển khai thực tế tại hiện trường. Ảnh: hanoi.gov.vn

Trong đó, có 1.941 hộ có đất và hàng trăm hộ có mộ đã được nhận bồi thường hơn 530 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết, xã có 52,35ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án.

Trong đó, 36ha đất của 1.105 hộ dân; 5,8ha đất giao thông, thủy lợi; xã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm đếm cho hộ dân trình UBND huyện ra quyết định thu hồi đất, hoàn thành chi trả tiền đợt 1 cho 214 hộ và hoàn thành di chuyển 30 ngôi mộ.

Toàn bộ 214 gia đình của xã Song Phương thuộc diện thu hồi đất đã đến nhận tiền bồi thường với số tiền 68 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 152 gia đình của xã Minh Khai có 4,8ha đất nằm trong diện GPMB cũng hoàn thành việc nhận 53,2 tỷ đồng, gần đây nữa có xã Đông La tiếp tục chi trả tiền.

Hiện nay, huyện Hoài Đức có tổng 239,01ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai, số hộ bị thu hồi đất 6.260 hộ, cá nhân. Trong đó, có 115 hộ cần bố trí tái định cư, 4.200 ngôi mộ phải di chuyển.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức 3 đợt bàn giao cho huyện 771 mốc giới của 12 xã, số còn lại đang chờ được bàn giao mốc giới GPMB.

Huyện có 7 xã tiến hành đo đạc, lập xong bản đồ gồm: Minh Khai, Dương Liễu, Đức Thượng, Yên Sở, Đông La, La Phù, Cát Quế và một phần xã Song Phương.

Hai địa phương cơ bản đã xong là Đắc Sở, Tiền Yên, các xã đang thực hiện đo đạc, quy chủ là An Thượng, An Khánh và một phần của Song Phương, Đức Thượng do mới nhận bàn giao mốc ngày 7/12/2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh khẳng định, huyện đang tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho các hộ gia đình số diện tích còn lại của các xã nằm trong diện phải GPMB thi công dự án đường nhằm bảo đảm công tác giải ngân đã được Thành phố phê duyệt kế hoạch vốn năm 2023.