Thời gian qua, "siêu dự án" đường vành đai 4 được xem là "lá bài" quảng bá hữu hiệu của nhiều môi giới bất động sản.

Chỉ tính riêng tại Hà Nội, vành đai 4 đã đi rất nhiều dự án quy mô từ vài chục đến hàng trăm ha tại 7 quận, huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín.

Những dự án bất động sản hưởng lợi do có đường vành đai 4 đi qua (Video: TN)

Tại huyện Mê Linh, vành đai 4 đi qua xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, cắt đường 23 ở gần chùa Nội Đồng và đi qua ngay sát bên hông của khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh II, có tên thương mại là HUD Mê Linh Central.

HUD Mê Linh Central là dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD, với tổng mức đầu tư là 810 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 55ha, gồm khu chung cư, khu biệt thự nhà vườn, khu nhà ở xã hội. Đường vành đai 4 sắp được khởi công giúp cho giá bất động sản tại HUD Mê Linh hiện tại khoảng 40-50 triệu đồng/m2, các môi giới bất động sản dự đoán giá bất động sản tại đây sẽ tiếp tục tăng lên trong một vài năm tới.

Dự án Hud Mê Linh Central hưởng lợi vì rất gần với đường vành đai 4 (Ảnh: TN)

Nhiều dự án bất động sản dự báo cũng sẽ hưởng lợi là các khu đô thị nằm trên trục đường Mê Linh như Hà Phong, Cienco 5 Mê Linh, Rose Valley Mê Linh… khi chỉ cách vành đai 4 từ 4-5 km.

Tiếp đên, tại huyện Đan Phượng, dự án nổi bật nhất là Vinhomes Wonder Park. Dự án này cách đường vành đai 4 khoảng 2km, đi theo hướng đường Hạ Mỗ - Tân Hội.

Vinhomes Wonder Park được quy hoạch với diện tích 133ha, mật độ xây dựng khu căn hộ khoảng 35%. Dự án là khu đô thị phức hợp gồm nhà ở cao tầng, thấp tầng, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học… Hiện nay, giá các căn biệt thự, shophouse,… từ 75-85 triệu đồng/m2, tương đương với căn có diện tích nhỏ nhất 96m2 có giá gần 8 tỷ đồng.

Ngay gần đó, là dự án The Phoenix Garden, nằm ngay sát đường vành đai 4. Khu đô thị có quy mô 45ha thuộc địa bàn thị trấn Phùng và xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Bất động sản của dự án The Phoenix Garden giáp đường vành đai 4 có tiềm năng tăng giá (Ảnh: TN)

Dự án The Phoenix Garden giáp đường vành đai 4 về phía tây, với tổng vốn khoảng 1.400 tỷ đồng. Theo quy hoạch trước đây, The Phoenix Garden gồm 468 căn biệt thự, diện tích từ 200 - 800 m2. Sau đó, dự án được UBND TP Hà Nội cho phép chia nhỏ diện tích biệt thự. Sau khi điều chỉnh, tổng số lô đất của toàn dự án từ 468 căn biệt thự lên khoảng 626 căn. Đến nay, giá đất dự án đã tăng lên đến 55-65 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Từ khu đô thị này, vành đai 4 giao với đường 32, điểm giao cắt này cách các khu đô thị trên đường 32 như Tân Tây Đô, Lideco khoảng 2,5km đến 3km.

Qua Đan Phượng, sang đến địa phận huyện Hoài Đức, đường vành đai 4 dài khoảng 17,1 km qua 13 xã.

Tại đây quy tụ hàng loạt các khu đô thị lớn, quy mô vài chục ha cách vành đai 4 về phía đông từ 2 - 4 km. Đơn cử như KĐT Splendora Bắc An Khánh; KĐT Nam An Khánh Sudico; KĐT Vườn Cam; KĐT An Lạc Green Symphony - KĐT đại học Vân Canh;…

Dự án Nam An Khánh Sudico tiếp giáp đường vành đai 4 có khả năng thu hút nhà đầu tư (Ảnh: TN)

Đáng chú ý, khi vành đai 4 khép kín, các dự án này sẽ có vị trí thuận lợi khi giáp 4 trục đường lớn như vành đai 4 ở phía tây, QL32 phía bắc, Đại lộ Thăng Long ở phía nam và đường Xuân Phương - Tây Mỗ ở phía tây. Điều này, theo nhiều môi giới bất động sản dự báo các dự án tại đây khả năng sẽ tăng giá từ 40-50% do hưởng lợi từ tiện ích giao thông thuận lợi.

Tiếp đến, từ Đại lộ Thăng Long, vành đai 4 hướng về đường Nguyễn Văn Trác. Khu vực này cũng có nhiều dự án như khu đô thị Đô Nghĩa, Xuân Mai Complex,… Đặc biệt, Khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông) được đầu tư và triển khai trên lô đất cạnh đường Tố Hữu với tổng diện tích 197 ha, được chia làm 4 phân khu. Dự án này nằm ở phía tây, cách vành đai 4 khoảng 3 km.

Khu đô thị mới Dương Nội với diện tích 197 ha sẽ hưởng lợi từ dự án đường vành đai 4 (Ảnh: TN)

Từ Hà Đông, vành đai 4 đi theo hướng đến huyện Thanh Oai, một số dự án có thể được hưởng lợi từ Vành đai 4 là KĐT Mỹ Hưng Cienco 5, KĐT Thanh Hà Cienco 5,…

Đáng chú ý, Khu đô thị Thanh Hà A và B và Khu đô thị Mỹ Hưng nằm trên địa bàn các phường Phú Lương và Kiến Hưng, quận Hà Đông, xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai. Đây là các dự án đối ứng, thanh toán giá trị đất cho dự án BT đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).

Dự án KĐT Thanh Hà Cienco 5 cách vành đai 4 khoảng 2 km về phía Tây (Ảnh: TN)

KĐT Thanh Hà A Cienco 5 có diện tích 195,51 ha, còn Thanh Hà B Cienco 5 rộng 193,22 ha, cách vành đai 4 khoảng 2 km về phía Tây. Trong khi đó, tiếp giáp với KĐT Thanh Hà là KĐT Mỹ Hưng có vị trí gần Vành đai 4 hơn, cách 1,5 km.

Vành đai 4 qua Thanh Oai tiếp tục đi theo hướng đông nam, giao Quốc lộ 1A và đường Pháp Vân - Cầu Giẽ tại xã Vân Bình, huyện Thường Tín; vượt sông Hồng bằng cầu Mễ Sở tại vị trí cách phà Mễ Sở khoảng một km về phía thượng lưu. Sau đó, tuyến đường tiếp tục đi qua địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đường vành đai 4 sẽ giúp khu đô thị Ecopark rút ngăn khoảng cách đến nhiều vị trí tại Hà Nội (Ảnh: TN)

Tại đây, vành đai 4 cách khu đô thị Ecopark khoảng 5km. Vành đai 4 cũng giao cắt với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn gần cầu vượt Tân Tiến, cách Vinhomes Ocean Park 2 khoảng 2km, khu đô thị Đại An khoảng 3km.

Giá bất động sản của "siêu dự án" Vinhomes Ocean Park 2 có tiềm năng tăng cao trong thời gian tới (Ảnh: TN)

Đáng chú ý, dự án Vinhomes Ocean Park 2 nằm tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cách vành đai 4 khá gần. "Siêu dự án" này có diện tích quy hoạch là 486ha với tổng mức đầu tư 33.000 tỷ đồng.