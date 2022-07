Dự án duy nhất tại tâm điểm TP.Thủ Đức mang chất sống Nhật hút khách

Sống chất Nhật độc tôn

Sân vườn là một trong những yếu tố phổ biến và quan trọng nhất trong kiến trúc nhà ở Nhật Bản. Kể từ lần đầu xuất hiện tại thời đại Asuka 9 (thế kỷ VI - VIII) cho đến nay, nghệ thuật sân vườn của "xứ sở Mặt Trời Mọc" vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có. Cộng hưởng cùng sự sáng tạo đầy mới mẻ của các kiến trúc sư, nghệ thuật này ngày càng trở nên phổ biến và tạo được sức hấp dẫn với nhiều người.

Lấy cảm hứng từ lối kiến trúc độc đáo này, Vinhomes phối hợp cùng Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) kiến tạo thành công dự án The Origami - một miền thiên nhiên trong lành, tĩnh tại đậm chất Nhật giữa lòng Sài Gòn sôi động. Sự giao hòa của hệ thống hồ cảnh quan, dòng sông uốn lượn, thác nước được bố trí hài hòa xung quanh các tòa căn hộ,... càng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần ấn tượng.

Không gian sống đậm chất Nhật tại The Origami

Điểm nhấn trong dự án The Origami phải kể đến là vườn Nhật nội khu được thiết kế xen kẽ giữa các tòa nhà rộng 6.800m2. Sử dụng các chất liệu tự nhiên đậm nét truyền thống của xứ sở Phù Tang, không gian vườn Nhật kiến tạo tinh tế các mảng tiểu cảnh như cổng chào Torii, cầu đá, cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ thưởng trà,… The Origami tái hiện hoàn hảo những tinh hoa trong giá trị văn hóa Nhật Bản.

Sở hữu 50 cây Tùng La Hán cùng những loại cây xanh được bố trí tỉ mỉ và chăm sóc hàng ngày, kết hợp với hồ cá Koi uốn lượn mềm mại, bao quanh là đường dạo lát đá, vườn thiền sỏi trắng, The Origami vừa mang đến không gian trong lành, tươi mát, vừa đậm chất thẩm mỹ, đặc biệt thư thái, an toàn cho sức khỏe cho cư dân.

Công viên nội khu mang đến sự thư giãn, an yên cho cộng đồng cư dân

Ngoài ra, khu phố đi bộ được thiết kế khéo léo ngay trong vườn Nhật, với hàng trăm chiếc đèn lồng Samurai đa sắc màu thắp sáng lung linh vào buổi tối sẽ là địa điểm thư giãn thích hợp, gắn kết mọi thành viên trong gia đình.

Tinh tế trong từng không gian sống

The Origami là một trong những dự án đi đầu trong phong cách "wellness living" chuẩn Nhật. Bên cạnh không gian ngoại cảnh đậm chất Nhật Bản, kiến trúc tinh tế đậm dấu ấn "xứ sở Phù Tang" của The Origami còn được sắp xếp khéo léo ngay trong từng căn hộ, nhấn mạnh sự gọn gàng, tối giản tạo không gian mở thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn mang đến sự gắn kết tối đa.

Ngoài ra, không gian sống tại The Origami còn trở nên thư thái với hàng loạt tiện ích tích hợp ngay dưới chân tòa tháp căn hộ như: sân tập gym, sân tennis, sân bóng rổ, sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông,… The Origami còn có phòng sinh hoạt cộng đồng trong nhà được đầu tư chỉn chu trên diện tích rộng tới 1.500m2. Công trình công cộng ấn tượng này cho thấy khả năng nắm bắt và vận dụng xu hướng sống an toàn, hiện đại, đồng thời chú trọng nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Không gian rèn luyện thể thao dành cho cư dân The Origami

Với quyết tâm xây dựng một cuộc sống hiện đại, thông minh và thư thái, chủ đầu tư đã tâm huyết kiến tạo The Origami thực sự khác biệt với những trải nghiệm mới mẻ, đột phá, đậm chất Nhật duy nhất tại trung tâm của thành phố Thủ Đức.

Ngay sau khi ra mắt, The Origami đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng được săn đón bởi các nhà đầu tư cùng nhiều khách hàng khi hội tụ đầy đủ những yếu tố về vị trí địa lý và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, hiện tại dự án The Origami đã hoàn thiện để đón chủ nhân có thể dọn về ở ngay mà không cần đợi lâu. Ngoài ra, cư dân còn được tặng gói nội thất đầy đủ làm quà tân gia lên tới 200 triệu đồng để hoàn thiện không gian sống mang đậm dấu ấn "xứ Phù Tang".