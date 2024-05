Dự án Picity Sky Park chưa đủ pháp lý, chính quyền cắm bảng cảnh báo 3 lần đều "không cánh mà bay"

Chính quyền cắm biển cảnh báo dự án Picity Sky Park

Liên quan đến bài viết "Dự án Picity Sky Park chưa đủ pháp lý, khách hàng cẩn trọng trong giao dịch", trước tình trạng dự án Picity Sky Park (phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Công ty cổ phần khách sạn đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư và Tập đoàn Pi Group làm đơn vị phát triển dự án, PV Dân Việt đã liên hệ chính quyền địa phương để làm rõ tình trạng một số công ty môi giới tổ chức "nhận cọc giữ chỗ; huy động vốn" tại dự án trên.

Theo thông tin mà Dân Việt có được, chủ đầu tư dự án trên vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, chưa xác định được giá đất và chưa đủ điều kiện kinh doanh, bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Chính vì vậy, vào cuối năm 2023, UBND phường An Bình, TP.Dĩ An đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng - Picity Sky Park, vì lý do dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng.

UBND phường An Bình, TP.Dĩ An đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại dự án Picity Sky Park. Ảnh: Anh Đức

UBND phường An Bình còn để lại số điện thoại và yêu cầu người dân cần nắm các thông tin về dự án hay liên hệ UBND qua số điện thoại hoặc trực tiếp gặp cán bộ có thẩm quyền của phường để tìm hiểu trước khi mua dự án trên.

PV Dân Việt đã thực địa tại dự án trên, tuy nhiên chủ đầu tư đang thực hiện các công tác ép cọc xây dựng và tấm biển cảnh báo của UBND phường An Bình được cắm trước cổng với dự án Picity Sky Park trên đã "không cánh mà bay".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Ngọ - Chủ tịch UBND phường An Bình khẳng định: "UBND phường đã cắm biển cảnh báo tại dự án của Công ty Kim Sơn từ năm 2023 để cảnh báo người dân về việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý".

"Biển thông báo tại dự án của Công ty Kim Sơn chúng tôi đã cắm tới lần thứ 3 và đầu bị mất. UBND phường không hề thu hồi hay di dời biển thông báo đi khu vực khác. Chỉ đến khi dự án đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì phường mới tổ chức tháo gỡ. Ngoài việc cắm biển, UBND phường còn dán thông báo tại phường, tuyên truyền thông tin qua khu phố hoặc loa phát thanh để người dân trên địa bàn được biết dự án trên chưa đủ điều kiện pháp lý và tránh giao dịch mua bán", ông Ngọ thông tin.

Chính quyền địa phương đã cắm bảng cảnh báo dự án Picity Sky Park 3 lần nhưng đều bị mất. Ảnh: Anh Đức



Cũng theo thông tin từ Chủ tịch UBND phường An Bình, việc mất các biển thông báo nhiều lần, UBND phường cũng cho lực lượng chức năng tuần tra theo dõi nhưng chưa phát hiện nguyên nhân. Do không có người trông coi và tại vị trí lắp đặt biển cảnh báo cũng chưa gắn camera nên các biển cảnh báo lại tiếp tục bị mất.

Phớt lờ chỉ đạo từ chính quyền?

Từ nhiều năm nay, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có nhiều thông tin chỉ đạo nhằm tăng cường về công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng Bình Dương từng ra văn bản yêu cầu các chủ đầu tư cam kết không được huy động vốn, bán hàng thu tiền của khách hàng tại các dự án bất động sản khi chưa đủ điều kiện huy động vốn và được cơ quan chức năng cấp phép được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trên rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết Sở này luôn công bố danh sách dự án đủ điều kiện mở bán trên cổng thông tin điện tử để khách hàng, người dân có thể kiểm chứng pháp lý dự án.

Song song với đó, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tổ chức cắm biển cảnh báo cho người dân về các dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Dự án Picity Sky Park do công ty cổ phần khách sạn đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư và Tập đoàn Pi Group làm đơn vị phát triển dự án chưa được huy động vốn. Ảnh: Gia Linh



Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết các dự án bất động sản, nhà đất hay căn hộ chung cư đều phải qua nhiều bước, bắt đầu từ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, triển khai thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, cuối cùng để được bán thì phải có giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ông Tuấn Anh cũng khẳng định rằng, những dự án chưa đủ điều kiện về pháp lý, quy định của pháp luật, không được cơ quan chức năng cấp phép đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì không được huy động vốn từ khách hàng dưới nhiều hình thức để tránh rủi ro.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cũng cảnh báo người dân, khách hàng khi xuống tiền mua dự án cần phải tìm hiểu kỹ vấn đề về pháp lý của dự án. Có thể liên hệ với chính quyền địa phương, hoặc tìm hiểu trên website của Sở Xây dựng Bình Dương. Tránh việc mua phải dự án chưa đủ điều kiện, dễ vướng vào rủi ro dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại…

Tỉnh Bình Dương sẽ siết chặt tình trạng kinh doanh bất động sản chưa đủ điều kiện. Ảnh: Gia Linh

Có thể thấy, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương luôn có chủ trương và quyết liệt trong công tác quản lý vấn đề xây dựng và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, công tác trong việc thông tin, thông báo đến người dân về việc các dự án bất động sản chưa đủ pháp lý vẫn được cơ quan chức năng thực hiện chuẩn chỉnh bài bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thế nhưng, một số doanh nghiệp không biết vô tình hay cố ý "phớt lờ" các chỉ đạo của cơ quan chức năng. Đơn cử như trường hợp của dự án Picity Sky Park, nhiều công ty môi giới đã huy động vốn từ khách hàng muốn tìm hiểu, mua dự án trên khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Việc này có thể gây ra nhiều rủi ro cho chính người mua nhà, các nhà đầu tư bất động sản.