Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai quyết tâm bàn giao mặt bằng để sớm khởi công

Gấp rút bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch

Liên quan đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến thời điểm này, mọi công tác như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, xây dựng khu tái định cư đang được thực hiện gấp rút để sớm bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để rà soát tiến độ thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án này.

Công trường xây dựng khu tái định cư.

Ông Trần Văn Vĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào mốc thời gian bàn giao 1.800ha của giai đoạn ưu tiên, để thực hiện dự án xây dựng sân bay giai đoạn 1 kịp tiến độ.

“Phải dốc toàn lực để làm và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, đúng kế hoạch. Nếu thiếu nhân lực thì tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, không thể để chậm trễ, ảnh hưởng đến công việc chung” - ông Vĩnh nói.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay việc xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cũng được quan tâm. Bởi đây chính là mấu chốt để người dân sớm an cư lạc nghiệp, có chỗ ở ổn định, sớm gây dựng lại cuộc sống. Do đó, tất cả đều được yêu cầu phải nhanh, chất lượng, bàn giao đúng dự kiến.

Người dân mong sớm có nơi ở mới.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, khu vực 5.000ha xây dựng sân bay Long Thành, đến nay đã hoàn thành công tác kiểm đếm toàn bộ diện tích đất của 1.007 hộ gia đình, cá nhân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng.

Tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3 đợt với 269 hộ dân. Trong số này đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 226 hộ với số tiền hơn 395 tỷ đồng. Hiện nay còn 43 hộ chưa nhận tiền, do chờ tái định cư và do ở xa chưa đến nhận tiền. UBND huyện Long Thành đã công khai phương án bồi thường đợt 4 và 5 của 231 hộ dân.

Phần diện tích còn lại là khu vực hơn 3.000ha, hiện UBND huyện Long Thành đã kiểm đếm được diện tích đất của 1.684 hộ. Đối với diện tích đất còn lại của hơn 2.600 hộ dân, dự kiến sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm vào cuối tháng 9.

Người dân mong sớm ổn định chỗ ở

Riêng diện tích đất của 5 tổ chức còn lại, đến nay, Hội đồng bồi thường dự án đã trình đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đối với 3 tổ chức. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục đối với 2 tổ chức còn lại.

Trong khi đó, tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự kiến 5 gói thầu ưu tiên sẽ hoàn thành thi công vào tháng 10 tới. Đối với các gói thầu xây dựng 12 phân khu tái định cư và các gói thầu hệ thống điện, nước, hệ thống chiếu sáng, dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 12/2020. Trong tháng 10/2020, người dân sẽ được chọn vị trí đất để tính toán lên phương án xây dựng nhà cửa.

Thủ tướng thị sát khu vực xây dựng khu tái định cư.

Về lâu dài, nhằm bảo đảm việc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác năm 2025, Đồng Nai kiến nghị, cần đẩy nhanh thi công nhiều dự án cao tốc qua địa bàn như: mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 lên 8-10 làn xe, xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3, vành đai 4,… để đảm bảo giao thông được thông suốt, đi lại thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Miên, người dân huyện Long Thành cho biết, trước đây, theo thông tin cũ là khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 người dân sẽ được bốc thăm, chọn vị trí lô đất trong khu tái định cư. Nhưng hiện nay đã qua tháng 8 lại nhận được thông tin khoảng tháng 10 sẽ được chọn vị trí nơi mình ở.

Bà Miên mong muốn dự án sẽ đúng như kế hoạch đề ra, chậm trễ một vài tháng là điều khó tránh nhưng không quá lâu để bà con an tâm hơn. “Cũng mong là tháng 10 sẽ có vị trí, lên kế hoạch xây dựng nhà cửa, an cư lạc nghiệp. Giờ cũng đã nhận tiền bồi thường, gia đình chúng tôi cũng chỉ biết gửi ngân hàng chờ đến khi có đất để xây nhà. Điều quan trọng là giờ phải ở ổn định đã còn những thứ khác tính sau” - bà Miên chia sẻ.

Phải bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân.

Ông Huỳnh Văn Bình lại cho rằng, ngoài việc “cất cánh” sân bay đúng dự kiến, thì ông cũng đề nghị sớm ổn định chỗ ở, công việc cho người dân. “Tôi thấy trước mắt là tháng 10 sẽ được giao đất tái định cư cũng an tâm nhiều. Ngoài ra liên tục thấy liên tục định hương đào tạo nghề, hỏi về nhu cầu nghề nghiệp của chúng tôi thì thấy nhà nước cũng quan tâm người dân. Thật lòng giờ chỉ muốn sớm ổn định từ nhà cửa, công việc để sống đúng nghĩa là đang sống, không phải chui lủi khổ sở dưới căn nhà dột nát, công việc làm thuê làm mướn bấp bênh như thời gian trước” - ông Bình nói.