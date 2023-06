Dự án sân bay Long Thành: Vướng nguồn vốn, khó triển khai nhiều hạng mục

Vướng nguồn vốn gây khó khăn cho nhiều dự án liên quan đến sân bay Long Thành

Ngày 26/6, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đến đầu tháng 6/2023, lũy kế giải ngân các gói thầu xây dựng thuộc dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai, khu tái định cư sân bay Long Thành) là hơn 140 tỷ đồng, đạt 61,5% giá trị hợp đồng.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Nha Mẫn

Cụ thể, theo ban quản lý dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình tương ứng với 11 gói thầu xây dựng gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 407 tỷ đồng.

Đa số các công trình này đều được triển khai từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tuy nhiên do vướng dịch Covid-19, giá vật liệu - giá nhân công xây dựng tăng… nên đa số các công trình này bị chậm về đích so với kế hoạch (mới chỉ 3 công trình hoàn thành xây dựng).

Tới tháng 9/2022, do không đáp ứng được tiến độ của công trình nên UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chấm dứt, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu tại 6 công trình do thi công chậm tiến độ. Sau đó ban cũng đã chỉ định thầu đối với nhiều nhà thầu khác và tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công trình, tuy nhiên đợt này dự án lại tiếp tục gặp khó khăn do vướng nguồn vốn.

Liên quan về vốn của dự án, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được phê duyệt có niên hạn kéo dài từ năm 2017-2021 và toàn bộ nguồn vốn (22.800 tỷ đồng) thực hiện dự án đã được bố trí đủ cho Đồng Nai từ sau khi dự án được phê duyệt.

Thi công xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Tuy nhiên, hiện thời hạn dự án đã hết nên tiền ngân sách đã bố trí vẫn có sẵn trong Kho bạc Nhà nước nhưng vẫn không thể giải ngân dẫn đến gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Để giải quyết tiền chi trả cho người dân, thời gian qua UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã phải tạm ứng hơn 683 tỷ đồng để phục vụ dự án. Thời gian tới tiếp tục triển khai dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành Đồng Nai cần thêm hơn 737 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân (kể cả hoàn trả tiền đã tạm ứng).

Vì vậy mới đây tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ thực hiện dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị Chính phủ xem xét cho chủ trương để địa phương tạm ứng hơn 842 tỷ đồng từ nguồn vốn đã bố trí chi trả phần còn lại đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, 22.800 tỷ đồng đã được bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành. Đến cuối năm 2021, Đồng Nai đã giải ngân nguồn vốn hơn 16.600 tỷ đồng và còn khoảng 6.000 tỷ đang ở Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.



“Thời hạn dự án đã hết nên mặc dù tiền ngân sách đã bố trí trong Kho bạc Nhà nước nhưng không thể giải ngân. Do đó, tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh đã kiến nghị trung ương xem xét cho chủ trương để địa phương tạm ứng hơn 842 tỷ đồng từ nguồn vốn đã bố trí để hoàn thành các công việc còn lại”, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay.