Cận cảnh dự án liên tục lùi tiến độ bàn giao, giá rao bán cao "chót vót"

Trước đây, khu đất tại 216 Trần Duy Hưng được chia làm khu A và khu B. Ngày 27/1/2003, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long (Hoa Phượng Thăng Long) thuê 4.741m2 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Mục đích thuê đất là xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Thời gian thuê đất 45 năm kể từ ngày ký quyết định trên (đến năm 2048).

Theo đó, trong tổng diện tích 4.741m2 mà Hoa Phượng Thăng Long thuê có 2.438 m2 đất do UBND quận Cầu Giấy quản lý; 38 m2 đất là diện tích làm đường nội bộ thuộc khu di dân Tràng Hào do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý; 2.265 m2 đất do UBND phường Trung Hòa quản lý và một số hộ dân đang sử dụng.

Năm 2014, Hoa Phượng Thăng Long chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội, cũng đăng ký tại địa chỉ 216 Trần Duy Hưng.

Dự án từng bị UBND TP Hà Nội phạt 90 triệu đồng do chậm tiến độ (Ảnh: TN)

Đến năm 2019, dự án được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Veracity (Ảnh: TN)

Tháng 1/2017, ông Nguyễn Thế Hùng khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (khu B) có diện tích 2.373 m2 tại 216 Trần Duy Hưng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2016 đến quý IV/2019. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bất động sản 216.

Đến ngày 15/2/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thời điểm đó là ông Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành quyết định cho phép Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng 2.373m2 đất để dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building. Do đó, khu đất 2.373m2 với mục đích ban đầu là thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm đã chính thức bị khai tử, thay vào đó là xây dựng tòa nhà ở thương mại để bán cao 35 tầng.

Đến tháng 2/2019, liên danh chủ đầu tư đề nghị thành phố cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Cổ phần Veracity. Ngày 21/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thời điểm đó là ông Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án, từ đó khu "đất vàng" 216 Trần Duy Hưng chính thức về tay Công ty cổ phần Veracity.