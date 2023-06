Dù đã giảm độ hot, mức lương nghề IT vẫn rất cao, có vị trí lên đến 350 triệu đồng/tháng

Vừa qua, ITviec đã công bố báo cáo "Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023". Đây là báo có dựa trên tổng hợp thông tin từ 1,257 chuyên gia IT đang làm việc tại Việt Nam với đa dạng vị trí, ngôn ngữ lập trình và số năm kinh nghiệm. Báo cáo thể hiện thông tin chi tiết về Mức lương ngành công nghệ thông tin & Mong đợi của chuyên gia IT với công việc, lãnh đạo và công ty.

Báo cáo "Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023". Ảnh: ITviec

Theo đó, nếu xét theo vị trí việc làm, nhóm chuyên gia IT với 3 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương cao nhất (trên 30 triệu/tháng) ở các vị trí liên quan đến Data, AI, Machine Learning và Product Management & Business Analysis như AI Engineer, Data Analyst, Product Owner…

Với 5 năm kinh nghiệm, vị trí Project Manager/Project Leader ghi nhận mức lương cao nhất (khoảng 45 triệu/tháng). Đặc biệt, với vị trí đặc thù khó tuyển Solution Architect trên 4 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương cao nhất, khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Mức lương trung vị và số năm trung vị theo vị trí IT. (Nguồn: ITviec)

Báo cáo Hướng dẫn lương 2023 của Adecco Việt Nam cũng có đưa ra các mức tiền lương của người lao động tại ngành liên quan đến phần mềm và IT.

Cụ thể, ở ngành liên quan đến phần mềm, hầu hết các vị trí tại TP. Hồ Chí Minh đều có mức lương cao hơn so với ở Hà Nội. Đặc biệt, với vị trí CIO - CTO (Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Kỹ Thuật) mức lương ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn hẳn so với ở Hà Nội.

Cụ thể với 1-5 năm kinh nghiệm, lương của CIO - CTO rơi vào khoảng 180-250 triệu đồng/tháng. Nếu có trên 5 năm kinh nghiệm, vị trí CIO - CTO có thể kiếm được từ 250-350 triệu đồng/tháng. Ở Hà Nội, vị trí CIO - CTO kiếm được 140-180 triệu đồng/tháng với 1-5 năm kinh nghiệm và khoảng 180-200 triệu đồng/tháng nếu có trên 5 năm kinh nghiệm.

Xếp sau về mức lương là vị trí Giám đốc chuyển đổi số mức lương dao động từ 100-200 triệu đồng/tháng nếu ở TP. Hồ Chí Minh và khoảng 100-150 triệu đồng/tháng khi ở Hà Nội. So với báo cáo năm ngoái, đây là vị trí mới được đưa thêm vào.

Kiến trúc sư phần mềm/giải pháp và Kỹ sư khoa học dữ liệu là các vị trí tiếp theo có mức lương cao. Cụ thể, Kiến trúc sư phần mềm/giải pháp có thể kiếm được khoảng 70 – 190 triệu đồng/tháng ở TP. Hồ Chí Minh và khoảng 40 – 120 triệu đồng/tháng ở Hà Nội.

Ở ngành IT, mức lương của tất cả các vị trí ở trong TP. Hồ Chí Minh đều cao hơn ở Hà Nội.

Nhìn chung, các vị trí còn lại trong ngành phần mềm đều có mức lương dưới 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu có trên 5 năm kinh nghiệm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, một số vị trí sẽ có thể đạt mức lương 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể, vị trí Kỹ sư phần mềm và Kỹ sư DevOps (70-120 triệu đồng/tháng), Kỹ sư Data (80-120 triệu đồng/ tháng). Ngoài ra, Kỹ sư Data có trên 5 năm kinh nghiệm ở Hà Nội cũng có thể kiếm 30 – 120 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, Giám đốc IT ở TP. Hồ Chí Minh có mức lương từ 120-150 triệu đồng/tháng (1-5 năm kinh nghiệm) và có thể đạt từ 150-240 triệu đồng/tháng (trên 5 năm kinh nghiệm). Cùng với vị trí này, ở Hà Nội, dưới 5 năm kinh nghiệm Giám đốc IT sẽ kiếm khoảng 60-100 triệu đồng/tháng và khoảng 100-120 triệu đồng/tháng nếu có trên 5 năm kinh nghiệm.

Các vị trí khác có mức lương trên 100 triệu đồng là Quản lý IT (100 – 160 triệu đồng/tháng) và Quản lý cơ sở hạ tầng (90 – 120 triệu đồng/tháng) với trên 5 năm kinh nghiệm và đều ở TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 và Xu hướng tuyển dụng 2023 của TopCV cho biết, mức lương trung bình cao của nhân sự IT phần mềm và CNTT trên 5 năm kinh nghiệm là 50 triệu đồng/tháng.

Mức lương nhân viên IT theo Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 và Nhu cầu tuyển dụng 2023 của nền tảng tuyển dụng TopCV. Ảnh chụp màn hình.

Theo thống kê của TopCV, phân theo cấp bậc, mức lương thấp nhất đối với ngành IT phần mềm thuộc về vị trí thực tập sinh (khoảng 3-5 triệu đồng/tháng). Xếp trên về mức lương gồm có các vị trí nhân viên (12-25 triệu đồng/tháng), Trưởng chi nhánh (20-25 triệu đồng/tháng), Trưởng nhóm (23-40 triệu đồng/tháng).

Với cấp quản lý cao hơn, mức lương nhận được cũng cao hơn. Cụ thể, vị trí Trưởng/ Phó phòng có mức lương 23-40,7 triệu đồng/tháng, vị trí Quản lý/ Giám sát có mức lương 23-46 triệu đồng/tháng, Phó giám đốc khoảng 60 triệu đồng/tháng và Giám đốc khoảng 34,5-60 triệu đồng/tháng.

Nguồn: TopCV

Theo thống kê của TopCV, phân theo cấp bậc, mức lương thấp nhất đối với ngành CNTT thuộc về vị trí thực tập sinh (khoảng 3-5,1 triệu đồng/tháng). Xếp trên về mức lương gồm có các vị trí nhân viên (11,5-25 triệu đồng/tháng), Trưởng chi nhánh (25 triệu đồng/tháng), Trưởng nhóm (20-35 triệu đồng/tháng).

Mức lương cao hơn ghi nhận ở các cấp quản lý cao hơn. Cụ thể, vị trí Trưởng/ Phó phòng có mức lương 25-38,4 triệu đồng/tháng, vị trí Quản lý/ Giám sát có mức lương 23-40 triệu đồng/tháng, Phó giám đốc khoảng 22,5-32,5 triệu đồng/tháng và Giám đốc khoảng 30-42,5 triệu đồng/tháng.