Du khách quốc tế trải nghiệm chèo thuyền tại Tràng An ngày 27/5. Ảnh: Huy Hoàng

5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 4,6 lượt khách quốc tế



Ngày 29/5, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023 ước đạt 916.300 lượt người giảm 6,9% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, khách Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 3,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến từ Hàn Quốc vẫn đang dẫn đầu với hơn 1,3 triệu lượt.

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88%; bằng đường bộ chiếm 10,9%; bằng đường biển chiếm 1,1%...

Sông Sào Khê tại tuyến du lịch Tràng An. Ảnh: Huy Hoàng

Trong 5 tháng qua, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng qua tăng 22,1%; du lịch lữ hành tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ. Dự kiến, du lịch nội địa trong những tháng tới sẽ có nhiều tín hiệu tích cực do du lịch bước vào mùa du lịch hè cao điểm.

Nhiều chuyên gia du lịch nhận xét, mặc dù visa đã có sự thông thoáng hơn trước, nhưng so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia… vẫn không thu hút được khách quốc tế. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác như giá vé máy bay còn cao; một số thị trường quốc tế không phải mùa du lịch…

Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp lữ hành thì, việc Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ vừa được ban hành ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững sẽ tạo ra nhiều được thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế trong thời điểm tới.