Du khách đến Huế tăng đột biến, khách quốc tế tăng 55 lần

Ngày 28/4, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, du khách đến tỉnh, đặc biệt là du khách quốc tế, tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2023.

Trong quý I năm 2023, lượng du khách đến Huế ước đạt 633,3 nghìn lượt, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 255,9 nghìn lượt, gấp 55 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch của tỉnh trong 3 tháng đầu năm ước đạt 1.414,9 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Riêng trong tháng 3/2023, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 216,3 nghìn lượt, tăng 88,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 89,9 nghìn lượt, gấp 54 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch trong tháng ước đạt 486,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 -1/5 và Festival Nghề truyền thống Huế 2023, dự kiến trong thời gian từ ngày 28/4 đến 5/5 sẽ có khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế.

Hiện tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 55.500 lượt (trong đó có khoảng hơn 30.000 khách nội địa), tổng doanh thu ước đạt 155 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 77%, hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay đều full phòng trong những ngày từ 28/4 đến 1/5.

Để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ cho công tác phục vụ khách du lịch, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng các dịch vụ đón khách. Đặc biệt, phải nghiêm túc niêm yết giá, không nâng giá phòng hoặc ép giá đối với khách.

Ngành du lịch tỉnh và các địa phương đều có đường dây nóng hỗ trợ du khách khi cần thiết, nhất là trên địa bàn TP.Huế, nơi có lượng lớn du khách và các đoàn từ nhiều tỉnh thành đến dự Festival Nghề truyền thống Huế 2023.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng cục Du lịch và của tỉnh, khuyến khích du khách thực hiện "2K" (khử khuẩn + khẩu trang)...