Đi vía Bà cúng lễ cũng phải mua vé tham quan!



Theo phản án của nhiều du khách hành hương, khi đến Miếu Bà Chúa Xứ để thắp hương cúng Bà, du khách phải bỏ tiền mua vé tham quan du lịch. Giá vé để vào khu vực Miếu Bà là 20.000 đồng/người/lượt.

Trung bình mỗi năm tỉnh An Giang đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó đến 90% lượng khách hành hương Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhiều du khách cho biết, mục đích chính của họ là hành hương Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam vì tín ngưỡng tâm linh, chứ rất ít khi đi tham quan nơi khác trong khu du lịch này. Vậy nên du khách có bị thu phí khi đến hành hương Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam không?

Chị Mỹ Hằng (quê Bạc Liêu), phản ánh: Sau Tết, gia đình chị và những người trong xóm gồm 10 người thuê xe 16 chỗ, từ sáng sớm xuất phát đi Châu Đốc để tranh thủ thắp hương cúng Bà xong là quay về, không đi tham quan du lịch các điểm khác trong "Khu du lịch quốc gia Núi Sam".

"Nhưng lạ một điều chúng tôi chỉ đi Miếu Bà để thắp hương cúng lễ, chứ không đi các điểm du lịch khác tại các khu vực khác nhưng vẫn phải mua vé mới được vào khu vực Miếu Bà. Trên xe có 10 người, chúng tôi phải mua 10 vé, mỗi vé 20.000 đồng, tôi thấy hết sức phi lý!"- Chị Hằng nói.

Người dân và khách hành hương chỉ vào vía Bà Chúa Xứ và thăm người thân vẫn phải mua vé 20.000 đồng/người. Ảnh: Hồng Cẩm

Không những du khách hành hương về Núi Sam vía Bà bức xúc, mà người dân ở các địa phương lân cận Châu Đốc cũng bức xúc về việc thu vé vô tội vạ của Ban quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử và Du lịch quốc gia Núi Sam.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nhà ở huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, vào dịp cuối tuần, gia đình chị hay đi thăm chị gái ruột có nhà ở bên trong "Khu du lịch quốc gia Núi Sam". Nhưng lần nào đến chốt thu phí cũng bị chặn xe và nhân viên bắt mua vé tham quan 20.000 đồng/người rồi mới cho đi tiếp.

"Lần nào tôi đi ngang qua chốt thu phí đường vòng Núi Sam cũng bị chặn xe đòi thu phí tham quan, mặc dù tôi nói rõ là tôi không đi tham quan du lịch gì cả, tôi đi thăm người thân, có địa chỉ nhà trong đó nhưng vẫn bị "tận thu""- Chị Hoa bức xúc.

"Chốt thu phí" kiểu "gạn chài bắt cá"!

Từ những phản ánh của du khách, phóng viên Dân Việt đã đi thực tế ghi nhận. Theo tìm hiểu của phóng viên, "Khu du lịch quốc gia Núi Sam", thuộc phường Núi Sam, do Ban quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử và Du lịch quốc gia Núi Sam quản lý. Đến thời điểm hiện tại, "Khu du lịch quốc gia Núi Sam" chưa có phân định địa giới khu vực rõ ràng giữa khu du lịch và khu dân sinh nên tất cả những người đi ngang qua đây đều phải trả phí tham quan.

"Chốt thu phí" khu trung tâm thương mại Núi Sam bỏ hoang từ Tân Lộ Kiều Lương rẽ trái vào. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại các tuyến đường vào "Khu du lịch quốc gia Núi Sam", Ban quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử và Du lịch quốc gia Núi Sam bố trí đến 3 "chốt thu phí" tại 3 tuyến đường vào khu du lịch.

Cụ thể từ tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương khi đến gần cổng chào Khu du lịch Núi Sam, rẽ trái vào một Trung tâm thương mại bỏ hoang đang được trưng dụng làm bãi giữ ô tô, nơi này được đặt một "chốt thu phí" tham quan du lịch. Còn từ tuyến tránh Quốc lộ 91, theo đường Lê Đại Cương đi vào "Khu du lịch quốc gia Núi Sam" cũng dẫn vào bãi đất trống tại Trung tâm thương mại Châu Đốc là một "chốt thu phí" tham quan khác. Nếu các phương tiện đi từ hướng huyện Tịnh Biên về Châu Đốc, theo Quốc lộ 91 cũ, đến đường vòng Núi Sam cũng sẽ bị "chốt thu phí" tham quan du lịch.

Trả lời phóng viên về phản ánh của người dân và khách hành hương, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết, việc thu phí tham quan "Khu du lịch quốc gia Núi Sam" thực hiện theo Nghị quyết HĐND tỉnh!

Bảng hướng dẫn từ Tân Lộ Kiều Lương rẽ trái vào "chốt thu phí". Ảnh: Hồng Cẩm

Còn ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: "Việc thu phí tham quan do Ban Quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử và Du lịch quốc gia Núi Sam (trực thuộc UBND tỉnh An Giang) thực hiện. Trước đây, Châu Đốc có đề nghị nên tỉnh tạm thời giao Ban Quản lý trên cho UBND TP.Châu Đốc. Thời gian gần đây UBND tỉnh đã làm việc với UBND TP.Châu Đốc tiến đến bỏ thu phí tham quan. Sau đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội nên chưa ngồi lại bàn bạc, đi tới thống nhất.

Sắp tới đây phải tính toán lại, chấn chỉnh những bất cập, lập lại trật tự tại các khu du lịch, tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, công bằng, đúng quy định".

Theo TS Ngô Quang Láng - nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang: Miếu Bà Chúa Xứ là điểm hành hương tâm linh với nghi thức thờ Mẫu dân gian. Mà đã là tín ngưỡng dân gian thì cần tạo điều kiện cho nhân dân đến đây chứ không thể tìm mọi cách để "tận thu". Mặt khác, Khu du lịch quốc gia Núi Sam cũng không có hàng rào hay khuôn viên khép kín nên việc thu phí tham quan tất cả những người đi ngang qua là kiểu "gạn chài bắt cá"."