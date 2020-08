Dự kiến mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng vào ngày 7/8

Bệnh viện 199 - Bộ Công an được phép xét nghiệm Covid-19



Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn chuyên gia của Bộ Y tế tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác phân luồng điều trị, cách ly và Đánh giá năng lực xét nghiệm Realtime PCR tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại TP.Đà Nẵng) nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm diện rộng trên toàn TP.Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác chia làm 4 tổ để kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống bệnh viện, cũng như năng lực xét nghiệm, chẩn đoán bằng phương pháp Realtime-PCR của Bệnh viện 199.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện 199 sớm triển khai thực hiện những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra, như: Về biển báo, phòng cách ly, khu cấp cứu, phân luồng… để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện bổ sung thêm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa cơ sở vật chất. Lãnh đạo bệnh viện làm đề xuất để gửi Bộ Y tế, để Bộ có điều động, hỗ trợ cho bệnh viện.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quyết định công nhận Bệnh viện 199 đủ năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của đội ngũ y - bác sĩ, nhân viên phòng xét nghiệm Bệnh viện 199 và sự tích cực, chủ động hỗ trợ của các chuyên gia Viện Pasteur TP.HCM.

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi các bệnh viện hoạt động trở lại

Cùng ngày, trả lời báo chí, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện có 2 loại xét nghiệm là xét nghiệm có thể phát hiện ra virus và xét nghiệm tính kháng thể trong máu của người được xét nghiệm. Đối với Đà Nẵng, hiện 2 loại xét nghiệm này đang cần thiết, do bệnh dịch lây tương đối lâu trong cộng đồng nên việc tìm ra người mang kháng thể rất cần thiết. Bên cạnh đó, đang còn những bệnh nhân có nguy cơ là bệnh nhân mới, bệnh nhân tiềm tàng, qua đó phải sử dụng xét nghiệm RT-PCR để phát hiện các người bệnh này.

"Đà Nẵng đã nâng công suất xét nghiệm lên đến 8.000 - 10.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rằng vẫn còn nhu cầu rất lớn nên có thể tăng lực xét nghiệm. Viện Pasteur TP.HCM đã cử một đội đem theo máy móc, trang thiết bị ra Bệnh viện 199 để hỗ trợ và đã đem lại kết quả ban đầu", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định.

Theo ông Sơn, những ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng rất đặc biệt vì có nhiều bệnh nhân nặng, nên việc truy vết trong cộng đồng đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia. Bên cạnh việc sử dụng nguồn nhân ở TP.Đà Nẵng, rất cần sự chi viện từ Trung ương, từ các bệnh viện bạn đến để hỗ trợ cho điều trị, xây dựng cơ sở để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ông Sơn cũng cho rằng công tác truy vết trong cộng đồng, bên cạnh sự nỗ lực rất lớn từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Bộ Y tế cũng cử một đội của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cùng các chuyên gia để hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phân khu cách ly trong khu dân cư, đồng thời truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 ở địa bàn trong cộng đồng.

Đối với việc làm "sạch" các bệnh viện sau khi hết cách ly để tiếp nhận và đón chữa bệnh trở lại, theo lãnh đạo Bộ Y tế, sau khi làm sạch xong, phải làm sao đảm bảo đó là nơi an toàn để cho người bệnh đến khám chữa bệnh và điều trị. Bệnh viện phải được đánh giá bằng bộ tiêu chí an toàn bệnh viện trong dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, phải xây dựng quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không thể lây bệnh Covid-19 trong bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin nếu đáp ứng yêu cầu, thì dự kiến thời gian mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng vào ngày 7/8. Còn 2 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quyết định.

"Việc cách ly theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng là 14 ngày. Tôi hy vọng trong thời gian này, với sự nỗ lực của chính quyền TP.Đà Nẵng, của ngành y tế và các lực lượng công an, quân đội..., chúng ta sẽ làm giảm bớt được số ca bệnh mới. Hy vọng 14 ngày chúng ta có thể kiểm soát được và thành phố sẽ có những bước chuyển, có thể từ Chỉ thị 16 qua Chỉ thị 19 của Chính phủ", ông Sơn nói.