Dự kiến tháng 5/2021 tiêm đại trà vaccine Covid-19 của Việt Nam

Vaccine Covid-19 của Nanogen.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vaccine đã cho biết thông tin trên.



Ngày 10/12, Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen (Công ty Nanogen) phối hợp với Học viện Quân y chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine Covid-19 của Việt Nam.



Nanocovax là vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam sẽ thử nghiệm trên người. Quá trình thử nghiệm lâm sàng dự kiến kéo dài 6 tháng, thậm chí đẩy nhanh hơn nếu kết quả khả quan. Ba giai đoạn được tiến hành gối đầu, dự kiến tháng 5/2021 sẽ đưa vaccine vào tiêm chủng đại trà.

Vaccine Covid-19 là dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, do Bộ Y tế đặt hàng, đáp ứng tình trạng khẩn cấp quốc gia, sử dụng cho cộng đồng nên giá thành không chỉ do một mình nhà sản xuất quyết định.

Dự kiến giá thành một liều vaccine Covid-19 không quá 500.000 đồng. Theo nhà sản xuất, mức giá này vừa phải, không lỗ, mà vẫn hợp lý để mọi người dân có thể tiếp cận được. Đồng thời, Nanogen đang cố gắng để Nanocovax được đưa vào danh mục thuốc được Bảo hiểm y tế chi trả.

Loại vaccine dạng nhỏ mắt và mũi cho trẻ nhỏ.

Theo liệu trình, mỗi người từ 12 đến 75 tuổi cần tiêm hai liều, cách nhau 28 ngày. Trẻ nhỏ có loại nhỏ mũi và xịt mắt. Đây là dòng vaccine cúm nên thuốc có tác dụng miễn dịch trong khoảng một năm và phải tiêm nhắc lại.

Vaccine Covid-19 được Nanogen đánh giá an toàn. Tác dụng phụ thể hiện trên chuột và khỉ "không đáng kể", chỉ gây kích ứng, ngứa nhẹ ở vị trí tiêm (bắp) và hết sau 30 phút. Giải phẫu chuột đã tiêm vaccine không thấy cơ quan nội tạng nào bị tổn thương.

Nanogen thực hiện nghiên cứu và sản xuất vaccine độc lập, kinh phí đầu tư ban đầu đều do công ty tự chi phí. Công ty chỉ nhập khẩu bộ hóa chất kiểm nghiệm để kiểm nghiệm sản phẩm tinh khiết hay không và hiệu quả đến đâu, còn lại các nguyên liệu bào chế vaccine Nanogen đều tự sản xuất.

"Công ty có thể sản xuất hai triệu liều vaccine Covid-19 một năm. Trong 6 tháng tới, song song với quá trình thử nghiệm lâm sàng, sẽ nâng cấp công suất thêm, có thể là 30 triệu liều, lý tưởng 50 triệu liều một năm", đại diện Nanogen cho biết.

Theo BS Nguyễn Ngô Quang, người tình nguyện bắt buộc phải được sàng lọc và phải đảm bảo có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh mãn tính, các bệnh truyền nhiễm... Việc tuyển dụng tình nguyện viên, khám sàng lọc mất ít nhất 7 ngày. Do đó, dự kiến đến ngày 17/12 sẽ bắt đầu tiêm mũi tiêm thử nghiệm chính thức đầu tiên. Những người tham gia vào cuộc thử nghiệm đầu tiên dự kiến trong độ tuổi từ 18-40, khỏe mạnh, không có bệnh mãn tính, cơ địa dị ứng cũng như không trong quá trình điều trị trong các cơ sở y tế...

"Công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen dựa trên phương pháp protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào gen để sản sinh kháng thể. Phương pháp này khác với việc dùng kháng thể (virus bất hoạt hoặc virus sống giảm độc lực), do đó các nhà khoa học đánh giá là an toàn"- ông Quang nhận định.

Cũng theo ông Quang, ngoài việc thử nghiệm vaccine của Nanogen, dự kiến tháng 2/2021, vaccine của Viện Vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) cũng sẽ đưa vào tiêm thử nghiệm trên người. Vaccine của Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) dự kiến sẽ thử nghiệm trên người vào tháng 3/2021. Hiện nay 2 vaccine của IVAC và VABIOTECH đang được đánh giá tiền lâm sàng.