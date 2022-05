Về Củ Chi khám phá miệt vườn, hái trái cây, đi xe ngựa

Ngày 28/5, UBND huyện Củ Chi phát động và tổ chức chương trình "Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình". Đây là một trong những sản phẩm du lịch hưởng ứng chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" do Sở Du lịch TP.HCM phát động.



Xuất phát tại Địa đạo Bến Dược, đoàn di chuyển đến tổ hợp tác xã vườn trái cây Trung An, xã Trung An (bằng phương tiện canô). Đoàn tham gia chạy xe đạp, đi xe ngựa quanh khu vực vườn trái cây Trung An, thưởng thức các loại trái cây (măng cụt, chôm chôm).

Một trong những hoạt động khám phá miệt vườn tại huyện Củ Chi. Ảnh: H.Phúc

Song song trải nghiệm miệt vườn, đoàn xem các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi, thưởng thức đờn ca tài tử.

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Lê Đình Đức cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm của huyện Củ Chi năm 2022 là khôi phục phát triển ngành du lịch.

Theo ông Đức, huyện Củ Chi sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nhằm kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết dựa trên các điều kiện về tự nhiên, vị trí địa lý và tiềm năng phát triển nông nghiệp, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, huyện Củ Chi sẽ đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch để thu hút đầu tư, khai thác và phát huy các tiềm năng về tự nhiên, lịch sử, tay nghề của người dân nhằm phát triển mạnh ngành du lịch trên địa bàn các xã ven sông Sài Gòn.

Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lữ hành với các điểm du lịch, lưu trú, mua sắm, dịch vụ ăn uống, nhà vườn để giới thiệu và thu hút khách du lịch.

Khám phá Củ Chi thông qua mô hình du lịch miệt vườn. Ảnh: H.Phúc

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá việc huyện Củ Chi tổ chức chương trình du lịch "Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình", một lần nữa khẳng định thương hiệu "Địa chỉ đỏ - di tích lịch sử cách mạng, văn hóa" của huyện Củ Chi.

Mỗi du khách khi đến đây không chỉ được trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức những sản phẩm, những sản vật đặc trưng của địa phương.

Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp du lịch tiếp tục sáng tạo trong việc khôi phục và tổ chức lại hoạt động, cùng với du lịch huyện Củ Chi nói riêng và du lịch Thành phố nói chung phục hồi hoạt động trong thời gian ngắn nhất.