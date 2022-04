TP.HCM đi trước và về trước: Hiện thực hóa giấc mơ đô thị du lịch hàng đầu châu Á (bài 2)

"Hồi sinh" chợ Bến Thành

Những ngày cuối tháng 4, chợ Bến Thành - ngôi chợ nổi tiếng nhất TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp với khá đông du khách trong và ngoài nước.

Bốn cửa nằm ở 4 hướng Bắc, Nam, Đông, Tây ra vào chợ đều có khách, trái với không khí ảm đạm những ngày sau Tết Nguyên đán. Các công ty lữ hành cũng đưa những đoàn khách đến cả trăm người đến tham quan chợ. Nhờ vậy, các ngành hàng ngóng khách nhất suốt hai năm qua như đồ lưu niệm, thời trang, ăn uống đều đang "sống dậy".

Khách mua quà lưu niệm tại chợ Bến Thành tháng 4/2022. Ảnh: Hồng Phúc

Nhanh tay lấy thước dây "đo ni" may quần áo cho khách, bà Đặng Thị Lệ Thu - chủ sạp 506 trong chợ vui mừng kể: "Một Việt kiều mới về nước, anh ấy ghé chợ và may 6 bộ vest. Lần trước ghé chợ, anh ấy cũng may 6-7 bộ. Chợ đã có khách nước ngoài và Việt kiều về nước thì đây là một tín hiệu rất vui đối với chúng tôi"- bà Thu khoe.

Chị Ngọc Mai - chủ quầy lưu niệm Ngọc Mai liên tục giới thiệu nón lá, khăn rằn, đồ thủ công mỹ nghệ được làm từ tre khi khách nước ngoài ghé gian hàng. Khách của chị không chỉ có người ngoại quốc mà còn từ các tỉnh thành khác đến du lịch tại TP.HCM.

Tại khu ẩm thực, đã lâu lắm rồi cảnh khách ngồi vây quanh gian hàng cơm tấm, hủ tiếu, bún riêu, chè… mới trở lại với chợ Bến Thành. Quầy chè hơn nửa thế kỷ nằm ở lối đi chính hướng ra cửa Tây, đông đúc khách du lịch trong nước, Việt kiều và khách quốc tế. Một số quầy cơm tấm, bánh bột lọc kế bên cũng kín ghế, 3-4 người phục vụ không xuể.

Bà Trương Thị Tuyết Trinh - Trưởng ngành hàng ẩm thực chợ Bến Thành cho biết, chợ là ngôi nhà thứ hai của bà và cả nghìn tiểu thương. Hầu hết tiểu thương đều là những người buôn bán lâu năm, thậm chí con cháu nối nghiệp cha ông đều ra chợ, như trường hợp của bà.

Các tiểu thương kinh doanh ngành hàng ăn uống ở chợ Bến Thành đã nhộn nhịp khách. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Trinh nhớ rõ chợ Bến Thành đông vui nhất là giai đoạn những năm 1997-2005. Khi đó, khách từ khắp mọi miền Việt Nam đến khắp thế giới, đủ mọi thành phần. Sau 2 năm Covid-19 gần như kiệt quệ hoàn toàn, họ đang cảm nhận rõ sự hồi sinh của chợ. Dù số lượng khách và sức mua chưa thể bằng trước đây nhưng một sức sống mới đang trở lại chợ Bến Thành.

Ông Lê Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành cho biết số lượng tiểu thương ra chợ đã nhiều với phong phú các mặt hàng. Ông cho biết đặc thù của chợ Bến Thành là gắn với du lịch nên khi nào ngành du lịch phục hồi tốt thì hoạt động của chợ sẽ tốt theo. Tiểu thương cũng đang xem xét tình hình, cân nhắc ra chợ khi hoạt động du lịch ấm dần.

Phúc Minh