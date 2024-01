Cà phê đường tàu thời điểm chưa bị cấm đã thu hút rất đông du khách trong nước và nước ngoài đến chụp ảnh, check in. Ảnh: Dân Việt.

Du lịch Hà Nội đạt 2,11 triệu lượt khách, doanh thu đạt 8.777 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, tháng 1/2024 tổng thu du lịch đến Hà Nội đạt 2,11 triệu lượt khách, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 560,28 nghìn lượt khách, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 395 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa ước đạt 1,55 triệu lượt khách, tăng 3,3 so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.777 nghìn tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: H.H

Về cơ sở lưu trú, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 60,8%, tăng 0,7% so với tháng 12/2023 và tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Đồng thời Sở cũng đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản – di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội – Thanh Trì – Thường Tín – Phú Xuyên; tuyến trung tâm Hà Nội – Thanh Oai – Ứng Hòa – Mỹ Đức; tuyến Trung tâm Hà Nội – Sơn Tây – Ba Vì; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông, kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, đã tổ chức đoàn kiểm tra với 19 tổ chức, 6 cá nhân và phát hiện 3 tổ chức, 1 cá nhân có những vi phạm và Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân này.