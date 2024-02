Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2, xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm

Cụ thể, tháng 2/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 383 nghìn lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 270 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 1,79 triệu lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8,057 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm chợ Tết tại phố Hàng Lược những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Huy Hoàng)

Du lịch Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách trong tháng 2, xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm

Ước 2 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 4,23 triệu lượt khách, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 890 nghìn lượt khách, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 628 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 3,34 triệu lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 16,416 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Về cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch, theo Sở Du lịch Hà Nội, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 61,2%, tăng 0,4 % so với tháng 01/2023 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đã thu hút và phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Theo bà Đặng Hương Giang – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cũng trong tháng 2 này, tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 12 tổ chức, 6 cá nhân. Qua công tác thanh tra chuyên ngành phát hiện 2 tổ chức và 3 cá nhân vi phạm. Chánh Thanh tra Sở ban hành 5 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các đồ được bày bán tại chợ Tết Hàng Lược những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bên cạnh những kết quả đạt được trong tháng 2, theo bà Đặng Hương Giang, Sở tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường như sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản - di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên; tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội - Sơn Tây - Ba Vì…

Thực hiện phát triển du lich nông nghiệp, nông thôn tại các huyện Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn… theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đổng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau như: tuyến du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình, tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu...