Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Văn Mạnh-Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2022, thời tiết thuận lợi cho khách du lịch thăm quan, trải nghiệm tại tỉnh Ninh Bình. Qua đó một số điểm tập trung đông khách du lịch như: Khu du lịch Tràng An đón 39.000 lượt khách, khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 32.650 lượt khách, khu du lịch Tam Cốc – Bích Động đón 9.550 lượt khách,…".

Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 32.650 lượt khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: C B Đ

"Ngoài ra, các khu du lịch vườn chim Thung Nham đón 32.600 lượt khách, Cố Đô Hoa Lư đón 6.773 lượt khách, vườn quốc gia Cúc Phương đón 13.800 lượt khách, Phố cổ Hoa Lư đón 8.550 lượt khách…" ông Bùi Văn Mạnh cho biết thêm.

Để du khách đến với Ninh Bình trong dịp lễ 30/4-1/5/2022, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực triển khai chương trình kích cầu du lịch, thực hiện giảm giá dịch vụ từ 15-20%. Việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được thực hiện nghiêm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: C B Đ

Đối với khách lưu trú lại chủ yếu vào tối 30/4 và 1/5, công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 70-75%. Các hãng lữ hành của tỉnh tổ chức nhiều tour du lịch cho khách du lịch là người dân trong tỉnh đi du lịch tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và các tỉnh trong khu vực phía bắc.

Riêng công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu điểm du lịch, nhà hàng, điểm mua sắm, vui chơi giải trí,…được thực hiện nghiêm túc, có xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch đối với từng tình huống cụ thể.

Hướng dẫn viên du lịch tại chùa Bái Đính tạo sự hài lòng cho du khách. Ảnh: C B Đ

Sở Du lịch Ninh Bình đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên…nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Về giá dịch vụ và nhà hàng cũng được niêm yết nghiêm túc để tránh nạn chặt chém hay loạn giá.

Trong dịp nghỉ lễ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông ở các khu, điểm du lịch được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ thực hiện.