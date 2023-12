Hàng trăm người hâm mộ Việt Nam vẫn ra sân bay lúc nửa đêm để đón Hyomin (T-ara) trong thời tiết giá rét

Hyomin (T-ara) xuất hiện tại Nội Bài vào tối muộn ngày 19/12

Tối qua (19/12), Hyomin - thành viên nhóm nhạc đình đám T-ara đã chính thức có mặt tại Hà Nội để tham gia một sự kiện về làm đẹp tại Việt Nam. Cô đáp chuyến bay tối muộn từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) và có mặt tại sân bay Nội Bài vào khoảng 23 giờ. Nữ thần tượng xuất hiện với trang phục giản dị tone màu đen trắng và đeo khẩu trang. Do về tới Việt Nam khá muộn nên cô chỉ kịp chào người hâm mộ tại sân bay, sau đó ngay lập tức lên xe để di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm sau.



Hyomin chụp lại hình ảnh về sự chào đón của người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Trước khi Hyomin xuất hiện, đã có rất đông người hâm mộ không quản quãng đường xa, thời tiết giá rét để có mặt tại sân bay từ sớm và chào đón lần trở lại Hà Nội của thần tượng. Họ cho biết, họ đã mong chờ điều này từ rất lâu, bởi đã 5 năm Hyomin (T-ara) chưa quay lại Hà Nội.

Hyomin được dàn vệ sĩ bảo vệ tại sân bay. (Ảnh: BTC)

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, sau khi rời sân bay, Hyomin sẽ có thời gian nghỉ ngơi tại khách sạn gần địa điểm tổ chức sự kiện. Để đảm bảo sự riêng tư, mọi thông tin về nữ thần tượng đều được giữ bí mật.

Ngày 20/12, Hyomin sẽ tham dự sự kiện mỹ phẩm với vai trò khách mời. Tại đây, cô sẽ đến tham gia giao lưu và chia sẻ bí quyết chăm sóc da, làm đẹp, ngoài ra còn có các hoạt động chụp ảnh, tặng quà lưu niệm khác trong khuôn khổ sự kiện. Bên cạnh Hyomin, sự kiện còn có sự tham gia của Á hậu Phương Nga, ca sĩ Han Sara, Rapper J'kyun, Youtuber Cheri Hyeri, Phương Hà 96.

Đông đảo người hâm mộ đứng chờ Hymon trong thời tiết lạnh giá. (Ảnh: BTC)

Hyomin (sinh năm 1989) nổi tiếng với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ T-ara. Ngoài việc sở hữu những bản "hit" đình đám cùng nhóm, nghệ sĩ này cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng như: Make up, Nice body, Over come, Fake it… Ngoài ca hát, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang.

Tháng 3/2019, phía Hyomin cho biết, cô sẽ tích cực hoạt động tại Việt Nam thông qua công ty quản lý Naver Việt Nam. Tuy vậy, sau khi thông tin này được công bố, nữ ca sĩ không có thêm hoạt động nào đáng chú ý.