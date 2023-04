Đưa đối tượng nghi “ngáo đá” đập phá, đốt chùa ở Long An vào bệnh viện tâm thần

Chiều 17/4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận đối tượng P.H.L. (32 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại chùa Long Nguyên, đã được đưa vào bệnh viện tâm thần tỉnh Long An để cắt cơn say thuốc (nghi "ngáo đá", do sử dụng trái phép chát ma túy).

Hình ảnh đối tượng P.H.L đang đập phá chánh điện chùa Long Nguyên xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Cắt từ clip.

Bệnh viện tâm thần Long An cho biết bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng say thuốc, chưa tự chủ được bản thân, có hành vi la lối. Tuy nhiên được bác sĩ khám và điều trị, đối tượng hồi phục trí nhớ lúc công an đến làm việc.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14/4, thanh niên này mặc quần dài, không mặc áo, tay cầm dao đi thẳng vào chính điện chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Đối tượng liên tục chỉ vào các tượng thờ chửi lớn tiếng, và hỏi "tại sao tao nói mầy không trả lời" hay "nơi đây chứa ma quỷ nên phải dẹp bỏ"...

Đối tượng P.H.L (32 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) đang đốt chánh điện chùa Long An xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Cắt từ clip.

Miệng nói, tay đối tượng L. quơ ném toàn bộ bức tượng, điện thờ xuống nền gạch, sau đó châm lửa đốt tấm rèm bên bức tường.

Chùa Long Nguyên xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị đối tượng nghi "ngáo đá" đập phá. Ảnh: Thiên Long

Thời gian đối tượng "ngáo đá" gây án nơi chính điện của chùa rất lâu. Lúc công an, dân phòng xuất hiện thì bàn thờ phật trống trơn, dưới đất như đống "phế liệu", các thầy ở đây chứng kiến nhưng đành bất lực.

Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.