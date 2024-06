Trồng dứa "nữ hoàng", dân nơi này ở Nghệ An sướng rơn vì vừa được mùa lại trúng giá

Dứa nữ hoàng làm dân ở huyện này của Nghệ An sướng rơn



Thời điểm này, tại xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An những vùng trồng dứa lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân đang vào vụ thu hoạch quả dứa. Năm nay cây dứa được mùa, quả to, đều. Đặc biệt giống dứa Queen, người dân thường gọi với cái tên là dứa nữ hoàng cho năng suất cao.

Người dân ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang hối hả thu hoạch dứa nữ hoàng. Ảnh: V.Ng

Hiện, thương lái thu mua dứa ngay tại ruộng với giá dao động từ 7.000 - 7.500 đồng/kg. Mức giá này cao hơn khoảng 25% so với năm trước nên người trồng cây dứa nữ hoàng rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Bình, một hộ dân ở xã Quỳnh Thắng, cho biết, gia đình ông trồng hơn 1ha dứa. Khi thu hoạch, thương lái đến tận ruộng để mua. Dự kiến vụ dứa năm nay gia đình ông sẽ thu hoạch được khoảng 40 tấn quả dứa nữ hoàng, thu về gần 300 triệu đồng.

Năm nay, giống dứa Queen, người dân thường gọi là dứa nữ hoàng được trồng ở xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu cho năng suất cao, quả to, đều. Ảnh: V.Ng

Theo chia sẻ của người dân xã Quỳnh Thắng, năm nay thời tiết thuận lợi, nên dứa đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Đặc biệt giống dứa nữ hoàng đạt năng suất khoảng 35 tấn/ha.

Những gia đình có diện tích lớn thường trồng rải vụ, nên họ thu hoạch từ đầu tháng 3 đến nay. Khi cây dứa vào vụ thu hoạch, thương lái từ khắp nơi đánh ô tô tải cỡ lớn đến tận vườn để thu mua. Tùy theo kích thước, chất lượng quả dứa mà có giá khác nhau.

Năm nay, giá quả dứa nữ hoàng "lên đỉnh" cao hơn năm trước khoảng 25% nên người dân rất phấn khởi. Ảnh: V.Ng

Từ khi được đưa về trồng trên vùng đất đồi ở các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu, cây dứa tỏ ra rất phù hợp với chất đất và điều kiện khí hậu tại đây. Quả dứa ở đây có mùi thơm, vị ngọt đậm và thanh nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Trồng dứa nữ hoàng theo phương pháp hữu cơ, quả to lại thơm, ngon ngọt

"Vào thời điểm chính vụ, người dân thu hoạch nhiều, sản lượng lớn nhưng giá quả dứa vẫn tăng và ở mức cao. Thời điểm này năm trước giá chỉ ở mức 5.000 - 5.500 đồng/kg, nhưng năm nay giá vẫn ở mức hơn 7.000 đồng/kg là rất hiếm. Thậm chí chúng tôi vẫn khó thu mua được số lượng lớn", anh Vinh - một thương lái thường xuyên thu mua quả dứa ở huyện Quỳnh Lưu chia sẻ.

Vào vụ thu hoạch, thương lái đánh xe ô tô đến tận nơi để thu mua dứa nữ hoàng. Ảnh: V.Ng

Ông Hồ Huy Kiên – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thắng cho biết, những năm trước Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn người dân trồng dứa theo phương pháp hữu cơ. Đến nay, trồng dứa theo phương pháp hữu cơ đã trở thành một thói quen của người dân. Quả dứa cũng an toàn và chất lượng hơn nên được thị trường ưa chuộng.

Năm nay, dứa nữ hoàng cho năng suất vượt trội, giá cao nên người dân trồng dứa nữ hoàng ở các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng và Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An rất phấn khởi. Ảnh: V.ng

Toàn huyện Quỳnh Lưu có 1.300 ha trồng cây dứa. Trong đó, riêng xã Tân Thắng có đến hơn 1.100 ha. Ở địa phương này, khoảng 90% diện tích được người dân trồng giống dứa nữ hoàng.