Dân xã này ở Nghệ An trồng bí, trồng bầu kiểu gì mà giàn treo chi chít quả, trái nằm lổm ngổm? Xã này ở Nghệ An trồng thứ cây gì mà trái ra quá trời, thứ treo chi chít, thứ nằm lổm ngổm, no con mắt

Tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An người dân trồng bí đỏ, mướp đắng, dưa hấu, bí xanh. Hợp thổ nhưỡng, được chăm sóc đúng quy trình nên ra trái không kịp cản. Có giàn quả treo chi chít, có đám ruộng quả nằm lổm ngổm khắp nơi, nhìn thôi đã no con mắt.