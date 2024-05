Loại quả ăn ngon, mát, bổ dưỡng, ở Nghệ An lại để già khô bán thứ này, ai ngờ tiền thu đều tay

Trồng mướp quả to, dài treo trĩu giàn nhưng điều lạ là lại để già để lấy xơ



Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã có những định hướng, tuyên truyền tìm kiếm hướng đi mới giúp người nông dân trên địa bàn ổn định sản xuất, tăng thu nhập. Trong đó, việc liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, phân bón, vốn khi xây dựng mô hình sản xuất đã chúng minh được hiệu quả cao.

Công ty trồng mướp để lấy xơ trên diện tích 2ha ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cây mướp phát triển rất tốt, cho năng suất cao. Ảnh: B.A

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao đó là việc phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An với Công ty Cổ phần Green Solution Central xây dựng mô hình trồng mướp lấy xơ. Những cánh đồng trồng mướp lấy xơ đang ngày một mở rộng.

Điều đặc biệt, những khu vực trồng mướp lấy xơ là các vùng đất khó canh tác, năng suất thấp. Những vùng đất khó này khi được chuyển đổi sang trồng mướp lấy xơ đã mang lại niệu quả cao.

Những giàn mướp được trồng để lấy xơ ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An cho quả to, dài, chất lượng tốt. Ảnh: B.A

Trong đó, Công ty Cổ phần Green Solution Central hỗ trợ toàn bộ giống, lưới và nilon phủ. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ tín chấp phân bón, tập huấn kỹ thuật. Có đầy đủ vốn, kỹ thuật, đầu ra được đảm bảo nên người dân yên tâm canh tác.

Hơn 2ha đất khó ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được chuyển đổi để trồng mướp lấy xơ. Chăm sóc tốt, cây mướp ra trái sai trĩu giàn. Thời gian đầu, những trái non được tỉa bớt đem bán làm thực phẩm để tăng thêm thu nhập. Ngoài ra việc tỉa bớt quả non còn giúp những trái mướp để lại lấy xơ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đảm chất lượng, kích thước tiêu chuẩn đề ra.

Công ty hỗ trợ toàn bộ giống, lưới và nilon phủ. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ tín chấp phân bón, tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình trồng mướp lấy xơ. Ảnh: B.A

Giống mướp lấy xơ là loại giống đặc thù, không giống như mướp truyền thống mà người dân hay trồng. Mướp lấy xơ quả to, dài, xơ mướp trắng, đáp ứng với thời tiết khắc nghiệt ở Nghệ An.

Cây mướp được trồng vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm. Sau 2 tháng thì có thể cho thu hoạch quả non. Sau 5 tháng kể từ khi trồng, cây cho thu hoạch quả già và lấy xơ, thời gian thu hoạch sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng, kết thúc khoảng tháng 10, 11 hàng năm tùy vào sức sống của cây.

Qủa mướp được trồng ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An to, dài, chất lượng xơ tốt. Ảnh: N.T

Trước khi triển khai phối hợp với các hộ dân, Công ty Cổ phần Green Solution Central đã tiến hành trồng thử nghiệm hơn 2 ha mướp lấy xơ trên địa bàn xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Qua thử nghiệm cho thấy này đáp ứng các điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương. Cây mướp cho quả đều, to và khả năng kháng sâu bệnh tốt.

Giàn để trồng mướp có thể sử dụng qua nhiều mùa vụ. Hiện, nhiều địa phương ở Nghệ An đang thí điểm mô hình trồng mướp lấy xơ. Ảnh: B.A

Việc thu mua sẽ tính theo xơ, bình quân mỗi xơ có giá dao động từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng tùy vào loại xơ. Mỗi cây mướp có thể cho khoảng 15 đến 20 quả già để lấy xơ. Mỗi vụ, 1ha sẽ cho thu hoạch từ 60.000 đến 80.000 quả mướp để lấy xơ.

Xơ mướp chế biến thành những sản phẩm xuất sang châu Âu

Xơ mướp có thể chế biến thành các sản như bông tắm, miếng cọ nồi, miếng rửa bát, lót giày, túi xách. Những sản phẩm này được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước Châu Âu. Toàn bộ xơ mướp sẽ được công ty thu mua cho người dân.

Xơ mướp được chế biến ra nhiều sản phẩm có giá trị để xuất khẩu. Ảnh: B.A

Với diện tích đất nông nghiệp lớn, nhiều vùng đất ở Nghệ An rất phù hợp để trồng mướp lấy xơ. Hội Nông dân các huyện trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai trồng thí điểm để đánh giá hiệu quả. Từ đó nhân rộng mô hình mang lại thu nhập ổn định cho người dân.