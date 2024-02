Anh Nguyễn Văn Mạnh (khu Bạch Đằng I, phường Phương Nam, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về y học cổ truyền. Hiện nay, anh Mạnh không chỉ là một lương y, võ sư, Chủ tịch Hội Đông y TP.Uông Bí, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Ninh mà còn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ.

Vừa đưa phóng viên tham quan một vòng nhà xưởng, gồm nhiều thiết bị hiện đại như máy chiết xuất, máy rửa thuốc, dây chuyền đóng nắp chai tự động, anh Mạnh vừa chia sẻ nguyên nhân công ty có tên "Nam dược Y Võ". Theo anh Mạnh, sở dĩ công ty mang tên như vậy do vừa kế thừa nghề bốc thuốc Nam từ thời các cụ để lại, vừa do bản thân anh là võ sư, kết hợp bào chế thuốc và dạy võ cho các môn sinh tại địa phương cũng như một số trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Mạnh phát triển các bài thuốc nam gia truyền thành sản phẩm OCOP. Ảnh: NVCC

Nhằm mở rộng, phát huy, kế tục những bài thuốc gia truyền, cuối năm 2014, anh Mạnh đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH MTV Nam dược Y Võ. Đây cũng là thời điểm chương trình OCOP Quảng Ninh triển khai, là thời cơ tốt nhất đưa những sản phẩm nam dược của công ty đến khách hàng. Do đó, khi được Hội Nông dân động viên và giúp đỡ, anh đã phát triển những bài thuốc gia truyền thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Các sản phẩm của công ty như: Cao Thiên Đông, cao Lạc Tiên an thần, trà giải độc gan, viên hà thủ ô mật ong rừng, tinh bột nghệ, viên tinh nghệ mật ong, dầu xoa bóp Long Thiên Huyết, viên cà gai leo... đều được bào chế từ các thành phần dược liệu tự nhiên, nên được người tiêu dùng ưa chuộng, tin dùng. Các sản phẩm đều được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đặc biệt, hiện công ty có 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao, được phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Anh Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra việc đóng chai các sản phẩm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về một số sản phẩm tâm đắc, anh Mạnh cho biết, anh đã dành nhiều tâm huyết vào hai sản phẩm là cao Thiên Đông chữa ho và cao Lạc Tiên an thần.



Đối với cao Thiên Đông, đây bài thuốc do cụ tổ trong gia đình, từng là thái y triều Nguyễn truyền lại, đến nay tiếp tục được anh Mạnh kế thừa và sản xuất. Cao Thiên Đông gồm nguyên liệu chủ yếu là củ cây Thiên Môn Đông dùng để chiết xuất cùng với mạch môn, bạch linh... Do đó, sản phẩm có công dụng và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về ho khan, ho có đờm, ho suyễn, viêm Amidan,...

Còn đối với sản phẩm cao Lạc Tiên an thần, đây cũng là bài thuốc gia truyền, được anh Mạnh dành nhiều thời gian nghiên cứu, phát triển để hoàn thiện hơn. Nguyên liệu chủ yếu là lạc tiên phối hợp với táo nhân, tâm sen và một số vị thuốc phụ khác... Các thành phần này không những có tác giúp an thần, tĩnh tâm, ngủ ngon giấc, mà còn giúp giảm căng thẳng hồi hộp, bổ thần kinh. Vì thế, sản phẩm rất an toàn, dễ sử dụng, phù hợp với ngay cả những người bị tim mạch, huyết áp cao,...

Hai sản phẩm cao Thiên Đông và cao Lạc Tiên an thần được đánh giá cao, tiêu thụ mạnh với số lượng khoảng 12.000 chai/năm. Năm 2023, hai sản phẩm cao Thiên Đông và cao Lạc Tiên an thần được UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Cùng trong năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tôn vinh hai sản phẩm cao Thiên Đông và cao Lạc Tiên an thần là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2023, sản phẩm cao Thiên Đông và cao Lạc Tiên an thần của Công ty TNHH MTV Nam dược Y Võ được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Hiện nay, sản phẩm của công ty được bày bán tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố và điểm bán hàng OCOP của các địa phương. Ngoài ra, sản phẩm của công ty cũng thường xuyên được trưng bày, giới thiệu tại các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp bên lề các sự kiện, tham gia các hội chợ OCOP, hội chợ thương mại…

Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty còn được bán trên Fanpage và một số sàn thương mại điện tử như Lazada, Postmart,… Thời điểm dịch Covid-19, lượng sản phẩm cao Thiên Đông bán qua Fanpage chiếm 40% tổng lượng sản phẩm cao Thiên Đông bán ra.

Chia sẻ về những khó khăn, anh Mạnh chia sẻ, trước đây công ty thường phải sang khu vực Cẩm Phả hoặc ra tận các xã đảo để thu mua dược liệu, đặc biệt là cây thiên môn. Để giải quyết bài toán này, công ty đã bao tiêu đầu ra cho các hộ dân trồng dược liệu trong vùng núi Yên Tử, khu Thượng Yên Công..., nhằm tạo vùng nguyên liệu tại chỗ. Tuy nhiên hiện nay vùng nguyên liệu còn hạn chế, nên công ty vẫn phải nhập thêm nguyên liệu từ các địa phương khác.

Sản phẩm cao Thiên Đông của Công ty TNHH MTV Nam dược Y Võ được bán trên một số sàn thương mại. Ảnh: Bùi My

Để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất. Đồng thời, nghiên cứu, phát triển thêm 1-2 dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, công ty sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm một cách rộng rãi để ngày càng nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết tới.



Nhận xét về Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam dược Y Võ, chị Hoàng Kim Hoàn – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Uông Bí cho biết, anh Nguyễn Văn Mạnh là một hội viên nông dân rất nhiệt tình, trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của Hội Nông dân. Sản phẩm của công ty cũng rất chất lượng, là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Uông Bí, thường xuyên được mang đi quảng bá, giới thiệu để các địa phương khác học hỏi.