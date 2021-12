Đức hỗ trợ Việt Nam thêm 2,55 triệu liều vắc xin Covid-19

Đợt gửi tặng vắc xin này được thực hiện thông qua cơ chế vắc xin quốc tế COVAX sau khi đã thống nhất chặt chẽ với UNICEF, WHO Vietnam và với chính phủ Việt Nam.

Đợt vắc xin lần này là một đóng góp tiếp theo của Đức để hỗ trợ chương trình tiêm chủng của Việt Nam sau khi đã cung cấp vắc xin và thiết bị y tế cho Việt Nam trong năm nay. Đức sẽ còn cung cấp nhiều hơn nữa vắc xin cho Việt Nam, dự kiến sẽ lên tổng cộng khoảng 10 triệu liều.

Đại sứ Đức cùng với Quyền điều phối viên LHQ , đại diện WHO và đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại lễ tiếp nhận vắc xin. Ảnh: ĐSQ Đức.

Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Hildner cho biết: "Trong năm nay Đức đã cung cấp vắc xin và thiết bị y tế cho Việt Nam. Với lô vắc xin lần nay gồm hơn 2,5 triệu liều được cung cấp thông qua cơ chế COVAX, nước Đức khẳng định tình đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống và vượt qua đại dịch Covid-19.

Đại sứ Hildner cũng cho rằng, diễn biến hiện nay cho thấy, còn rất lâu mới có thể chiến thắng được đại dịch. "Đức sẽ tiếp tục cung cấp vắc xin cho Việt Nam thông qua cơ chế vắc xin quốc tế COVAX" – ông nói. "Chúng ta chỉ có thể chiến thắng được đại dịch, nếu đại dịch được kiểm soát ở khắp mọi nơi".

Đó là lý do Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ chương trình tiêm chủng COVAX để có thể tiếp cận được vắc xin phòng chống Covid-19 một cách công bằng và minh bạch trên khắp thế giới.

Bà Rana Flowers, quyền Điều phối viên Liên hợp quốc và đại diện UNICEF tại Việt Nam đã cảm ơn Chính phủ Đức và người dân ở Đức chia sẻ vắc xin với người dân Việt Nam.

"Chúng tôi muốn bảo đảm là vắc xin được phân phối một cách công bằng đến mỗi vùng miền của đất nước này và của thế giới" – bà khẳng định.

Với lô vắc xin được Chính phủ Đức gửi tặng lần này, cho đến nay Việt Namn đã nhận được tổng cộng 45.197.910 liều vắc xin phòng chống Covid-19 thông qua cơ chế vắc xin quốc tế COVAX.

Cơ chế COVAX được điều hành chung bởi Tổ chức y tế thế giới WHO, Liên minh đổi mới sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations), Liên minh vắc xin GAVI và UNICEF.

Với khoản đóng góp 2,2 tỉ Euro, Đức là nhà tài trợ lớn thứ hai của chương trình. Nước Đức cam kết chuyển 175 triệu liều vắc xin cho các nước công nghiệp mới và các nước đang phát triển; 100 triệu liều trong số đó được cung cấp trong năm 2021. Phần lớn số vắc xin này được phân chia thông qua cơ chế COVAX để góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vắc xin trên khắp thế giới.