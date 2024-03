Dùng dao tấn công em dâu vì "tưởng là trộm"

Ngày 16/3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Huy (33 tuổi, ở An Lão, Hải Phòng) để điều tra tội Giết người - theo Dân Trí.

Đối tượng Bùi Văn Huy. Ảnh: Công an Hải Phòng. Nguồn: Lao Động

Thông tin cụ thể vụ việc từ PLO: Vào lúc 20 giờ ngày 11/3, Bùi Văn Huy (33 tuổi, ngụ xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) dùng dao đâm vào lưng chị V.T.T (27 tuổi, ngụ huyện An Dương, Hải Phòng) là em dâu của Huy.

Hậu quả, chị V.T.T bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã bắt giữ Bùi Văn Huy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu của Huy, trong thời điểm đó, Huy đang cầm một con dao bầu bằng kim loại ngồi ở hiên nhà mình. Lúc này, chị V.T.T đi làm về, đóng cổng. Do bị ảo giác, tưởng rằng em dâu là trộm nên Huy đã cầm dao đâm chị T nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục xuống.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị V.T.T được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện chính quyền xã Trường Thọ, huyện An Lão thông tin thêm, đến thời điểm này, chị V.T.T đã qua cơn nguy kịch.