Thứ trưởng Bộ Công an lắng nghe kiến nghị của đại diện 20.000 bị hại trong vụ lừa đảo tại bất động sản Nhật Nam

ộNgày 15/3/2024, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ lắng nghe kiến nghị của đại diện 20.000 bị hại trong vụ lừa đảo tại bất động sản Nhật Nam. Ảnh Bộ Công an

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của một số công dân đại diện cho 20.000 bị hại trong vụ án Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là ông H.Q.T tại Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội; ông A.Q.B tại Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội; ông L.V.C tại Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Các công dân đã nêu những kiến nghị về sai phạm của Công ty Nhật Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Vũ Thị Thúy và các cơ quan liên quan...



Chia sẻ với những khó khăn, bức xúc mà người dân đang gặp phải, Thứ trưởngBộ Công an đã trực tiếp xem xét, tiếp nhận đơn thư, giải thích pháp luật, trả lời các kiến nghị của công dân, đồng thời giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án, có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật...

Về phía các công dân đại diện cho hàng nghìn bị hại trân trọng gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, thấu tình đạt lý để các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an vào cuộc xem xét, tiếp nhận, giải quyết; bày tỏ tin tưởng, hy vọng vào sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an...

Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 30/9/2023, tại họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 08/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác minh, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng... Hiện Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân. Năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ...