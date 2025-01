TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân; phúc thẩm đại án đăng kiểm

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nói việc nhận 300.000 USD của doanh nghiệp là sai lầm lớn trong cuộc đời

Chiều 7/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên toà sơ thẩm, xét xử các bị cáo Phạm Minh Cường (thường gọi là Cường "quắt", Thái Thụy, Thái Bình), bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Vũ Đăng Phương (Thái Thuỵ, Thái Bình, lao động tự do), bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và tội "Cưỡng đoạt tài sản";

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nói việc nhận 300.000 USD của doanh nghiệp là sai lầm lớn trong cuộc đời.

Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu Đại biểu Quốc hội), bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước), bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tại toà, khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ với Phạm Minh Cường, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nói giữ nguyên phần trình bày tại cơ quan điều tra, không thay đổi gì. Về việc Cường rủ 2 vợ chồng ông Nhưỡng mua bãi triều, bị cáo này tiếp tục nói rằng đã trình bày rất thẳng thắn trước cơ quan điều tra, giữ nguyên lời khai trong quá trình điều tra và chưa trình bày, bổ sung thêm gì tại toà.

Về thông tin Cường "quắt" nhờ ông Nhưỡng can thiệp khi bị nhóm Dũng "chiến" (Trần Văn Dũng, SN 1982, Thái Thuỵ, Thái Bình) quấy phá, khai trước toà, bị cáo Nhưỡng cho biết, ông không được Cường gọi điện, nhắn tin hay nhờ can thiệp gì liên quan đến nhóm Dũng "chiến" và ông cũng không biết Dũng "chiến" là ai. Bị cáo Nhưỡng trình bày có gửi một file ghi âm cho Cường "quắt" qua Telegram, yêu cầu Cường nghe xong xoá đi.

Tuy nhiên theo lời khai của Cường tại toà hôm nay, Cường đã cho anh em của mình nghe file ghi âm này. File ghi âm này, theo Cường khai đã thể hiện nội dung cuộc điện thoại của ông Nhưỡng gọi cho một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình.

Liên quan việc bị cáo buộc nhận 300.000USD của doanh nghiệp, bị cáo Nhưỡng khai trước toà rằng đã nhận thức đầy đủ sai lầm của mình. Bị cáo Nhưỡng nói đã không đấu tranh mạnh mẽ để trả lại doanh nghiệp, đây là 1 sai lầm lớn trong cuộc đời.

"Tôi chưa bao giờ nói bất cứ một lời nào gợi ý về tiền bạc, đây là phong cách của cả cuộc đời tôi" – bị cáo Nhưỡng nói trước toà sơ thẩm.

Về cáo buộc anh Bùi Văn Thao (Hải Phòng) nhờ ông Nhưỡng can thiệp vào sự việc ở TP.Hải Phòng, bị cáo Nhưỡng trình bày dùng từ can thiệp với ông là hơi nặng.

Theo bị cáo Nhưỡng, đó là một công việc rất bình thường của bất kỳ một đại biểu Quốc hội nào và việc bị cáo buộc "can thiệp" khiến ông "rất suy nghĩ".

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng khai, Cường "quắt" và anh Thao bàn với nhau thế nào ông không biết. Về cánh cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng (bị cáo buộc hưởng lợi khi giúp anh Thao) được lắp ở nhà thờ của ông Nhưỡng, bị cáo cho rằng cánh cổng gỗ là Cường có ý định tặng ông khi ông khen cánh cổng nhà Cường đẹp.

Cơ quan truy tố cáo buộc, tháng 5 - 6/2021, khi Cường "quắt" đến nói cho ông Nhưỡng biết việc Cường dùng thủ đoạn nêu trên để lấy tiền của Công ty Sao Đỏ, nhờ bị cáo Nhưỡng can thiệp để tạo điều kiện cho Cường làm ăn thuận lợi và khi được Cường bán cho vợ chồng ông Nhưỡng 30ha bãi triều với trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng (chỉ lấy 900 triệu đồng), đã giao cho Cường quản lý, khai thác cho vợ chồng bị can Nhưỡng để thu tiền thì ông Nhưỡng đã điện thoại cho lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình can thiệp để giúp đỡ Cường. Đồng thời, ông Nhưỡng đưa Cường đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã để gây thanh thế, tạo điều kiện cho Cường tiếp tục cưỡng đoạt tài sản. Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Cường cùng đồng phạm tiếp tục cưỡng đoạt của Công ty Sao Đỏ tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ông Nhưỡng cũng bị cáo buộc lấy tư cách Đại biểu Quốc hội, ký văn bản gửi lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng, Chánh án, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Giám đốc Công an TP.Hải Phòng can thiệp để giải quyết theo hướng có lợi cho anh Bùi Văn Thao (người làm của Cường). Hưởng lợi bộ cánh cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng và nhằm hưởng lợi 1 lô đất trị giá 160 triệu đồng.

Mặt khác, ông Nhưỡng tiếp tục bị cáo buộc lấy tư cách Đại biểu Quốc hội, can thiệp đến Chính phủ để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện Dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh và đã được hưởng lợi 300.000USD; ký 2 văn bản can thiệp yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36ha hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội (Đông Anh, TP.Hà Nội) và nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất tại dự án này có trị giá 1,95 tỷ đồng; gọi điện, ký văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp để Công ty cổ phần Trường Sinh được sớm cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 210 triệu đồng.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng truy tố các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Xử phúc thẩm đại án đăng kiểm: Hai cựu Cục trưởng khai gì về việc nhận hối lộ?

Ngày 7/1, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các đồng phạm.

Trong phiên phúc thẩm, hai bị cáo Đặng Việt Hà (giữ chức Cục trưởng từ 8/2021 đến 12/2022) và Trần Kỳ Hình (đảm nhiệm vai trò này từ 1/2014 đến 7/2021) đều giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đặng Việt Hà thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu nhưng phản đối việc phải chịu trách nhiệm chung khoản tiền 40 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm. Ông khẳng định không đưa ra yêu cầu lợi ích cá nhân nào trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng nêu rõ các nỗ lực đã thực hiện khi nhậm chức, bao gồm việc thiết lập đường dây nóng, lịch tiếp công dân và cải tiến phần mềm kiểm định để ngăn chặn tiêu cực, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an ninh thông tin.

Bị cáo Đặng Việt Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Xuân Huy.

Về phần mình, bị cáo Trần Kỳ Hình thừa nhận hưởng lợi cá nhân hơn 7,1 tỷ đồng nhưng phủ nhận trách nhiệm với toàn bộ số tiền tham ô tại Cục Đăng kiểm. Ông cũng đã nộp lại 2,85 tỷ đồng và 12.000 USD nhằm khắc phục hậu quả.

Cựu quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới Trần Anh Quân bị kết án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, cũng giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ án. Theo lời khai, Quân nhận 1 - 3 triệu đồng trên mỗi bộ hồ sơ đăng kiểm.

Trong phiên sơ thẩm tháng 8/2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình 25 năm tù cho hai tội danh: Nhận hối lộ (19 năm tù) và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (6 năm tù). Bị cáo Đặng Việt Hà bị tuyên 19 năm tù vì tội Nhận hối lộ, trong khi Nguyễn Vũ Hải, cựu Phó cục trưởng, bị phạt 4 năm tù vì hành vi cấp thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: C.H.

Trong tổng số 251 bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam, tùy mức độ vi phạm.

Đặc biệt, Viện KSND TP.HCM đã kháng nghị bản án vào tháng 9/2024, cho rằng hình phạt với 18 bị cáo trong vụ án là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Đồng thời, có khoảng 140 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 6/1 đến 17/1.

Xác minh vụ người đàn ông cầm vật giống dao đâm người trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh vụ xô xát xảy ra tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Theo nội dung clip, tài xế mặc áo Grab đang chở 2 người khác đi trên đường Giải Phóng, khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Bất ngờ, họ bị người đàn ông cầm vật giống dao đứng ở lề đường lao ra đâm trúng 1 người đang ngồi trên xe.

Camera ghi cảnh người đàn ông cầm vật giống dao đâm người. Clip: X.M.

Cả 3 người trên chiếc xe máy bị ngã xuống đường. Thấy vụ việc, nhiều người dân xung quanh lao vào can ngăn. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại.

Chỉ huy Công an phường Đồng Tâm cho biết, đơn vị đang mời, triệu tập những người liên quan trong clip đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Triệu tập người đàn ông cầm đá ném, đe dọa tài xế “Đường này của tao”

Ngày 7/1, Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, đơn vị lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Văn Tâm (37 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) sau khi người này chặn xe tải, cầm đá ném, đe dọa tài xế.

Nguyễn Văn Tâm (37 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) bị cảnh sát triệu tập. Ảnh: DV

Clip: M.H

Trước đó, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm đá chặn đầu xe tải, thách thức tài xế trên đường.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 6/1, tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trong clip, người đàn ông chạy xe máy đến chặn đầu xe tải, cầm đá đập vào hông xe rồi thách thức tài xế nói: "Đường này của tao”.



Anh Đ.Đ.L. (SN 1991, tài xế xe tải) cho biết, chiều cùng ngày anh chạy xe tải chở hàng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh Long An. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, anh thấy một người đàn ông chạy xe máy chặn hai xe tải phía trước.

Đến lúc hai xe tải đi qua, người đàn ông tiếp tục chặn đầu xe anh L. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ông này cầm đá đập vào hông cabin xe tải của nam tài xế.

Lật xe bồn ở Văn Chấn, Yên Bái khiến 2 người tử vong

Ngày 7/1, thông tin đến PV Dân Việt, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, tại dốc đèo Bẳn trên tỉnh lộ 172, đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ lật xe bồn ở Văn Chấn (Yên Bái) khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào thời gian trên, ô tô đầu kéo BKS 19H-054.XX, kéo theo bồn chở xi măng phía sau, chủ xe là anh Lê Văn M. (quê Phú Thọ), di chuyển trên đường tỉnh lộ 172, khi đi tới đoạn dốc đèo Bẳn thì rơi xuống vực.

"Cú va chạm khiến chiếc ô tô đầu kéo rơi xuống vực sâu khoảng 60m. Qua báo cáo ban đầu đã có 2 nạn nhân tử vong. Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an cử cán bộ xuống hiện trường làm rõ vụ việc, chiếc ô tô đầu kéo cũng đang được cẩu kéo khỏi hiện trường", Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.