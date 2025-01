Biên phòng Long An bắt đối tượng vận chuyển 1.713 viên nén ma tuý tổng hợp Đồn biên phòng ở Long An bắt đối tượng vận chuyển 1.713 viên nén ma tuý tổng hợp

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và tiến hành bàn giao đối tượng vận chuyển 1.713 viên nén ma tuý tổng hợp cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, đồng thời phối hợp mở rộng, truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan.