Dược Sĩ Tiến phản đối Hoàng Thùy ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Universe Vietnam 2024 vì lý do gây ngỡ ngàng

Dược Sĩ Tiến nói lý do "từ chối làm việc" với Á hậu Hoàng Thùy

Tối 11/7, Dược sĩ Tiến gây chú ý khi chính thức lên tiếng về lý do anh thẳng thắn từ chối việc Á hậu Hoàng Thùy đảm nhận vị trí thành viên Ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Theo Dược Sĩ Tiến, lý do anh lên tiếng vì Hoàng Thùy đã đăng tải bài viết trên trang Facebook có tựa đề "Chị chị em em"… Trong bài viết, người đẹp gốc Thanh Hóa đề cập đến việc cô bị một nhân vật chèn ép rời khỏi ghế giám khảo một cuộc thi vì "không đủ năng lực".

Nhà sản xuất Miss Universe Vietnam cho biết để đảm bảo tính công bằng, minh bạch của Miss Universe Vietnam 2024, trước khi nhận lời làm nhà sản xuất của cuộc thi, anh và Hoa hậu Hương Giang đã yêu cầu đơn vị giữ bản quyền cam kết, thống nhất một số quy trình, trong đó có việc từng thành viên trong ban giám khảo phải được thông qua bởi hai bên. Theo Dược Sĩ Tiến, việc Valentine Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đề xuất Hoàng Thùy làm giám khảo và anh không đồng ý là quy trình hợp lý, đúng đắn.

Dược Sĩ Tiến phản đối Hoàng Thùy ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Universe Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)

"Anh Valentine Trần mời Thùy mà chưa thông qua hội đồng thì đó chỉ là đề xuất, chứ chưa có quyết định chính thức. Thùy chưa có bất kỳ ký kết hay quyết định chính thức nào nên việc tôi phản đối và anh Valentine không tiếp tục ký kết với Thùy là không có gì sai trái. Hơn nữa, sự phản đối của tôi là hợp lý thì mới được hội đồng thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng là không mời Hoàng Thùy làm giám khảo. Tôi khẳng định mình không làm sai quy trình hay có bất cứ động thái lạm quyền nào trong việc từ chối vị trí của Thùy", Dược sĩ Tiến chia sẻ trên trang cá nhân.

Dược Sĩ Tiến cũng nhấn mạnh, anh và Á hậu Hoàng Thùy từ trước đến nay không có xích mích hay cạnh tranh lợi ích. Do đó, việc anh phản đối cô làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 không xuất phát từ hiềm khích cá nhân.



"Trong quan điểm và nhìn nhận của tôi, với dàn giám khảo đã công bố, Miss Universe Vietnam nhận được sự tin tưởng và ghi danh của nhiều thí sinh mạnh đến nỗi tôi nghĩ Thùy chưa đủ năng lực để chấm họ. Việc phản đối Thùy là vì tôi muốn thực hiện vai trò nhà sản xuất của mình thông qua việc bảo vệ cuộc thi, lòng tin của các thí sinh tham gia. Tôi không thích làm việc với một người thiếu chuyên nghiệp đến mức chuyện gì cũng úp mở trên mạng xã hội", nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 bày tỏ.

Thông qua bài viết trên trang cá nhân, Dược Sĩ Tiến cho biết thêm, trước đây Hoa hậu Hương Giang luôn đề xuất Hoàng Thùy làm huấn viên Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman - những chương trình anh sản xuất. Từ việc Á hậu Hoàng Thùy ẩn ý nói người khác dùng quyền lực ngầm để loại cô khỏi ghế giám khảo khiến Dược Sĩ Tiến cho biết, sau này anh không muốn làm việc cùng Á hậu Hoàng Thùy nữa.

"Sau những gì Thùy làm, tôi nghĩ mình khó lòng có thể vô tư và thiện cảm với Thùy như đã từng. Từ giờ, cho phép tôi từ chối làm việc với Thùy", Dược Sĩ Tiến chia sẻ.

Hiện tại, bài viết của Hoàng Thùy và Dược Sĩ Tiến vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ngoài những người ủng hộ quan điểm làm việc của Nhà sản xuất Miss Universe Vietnam thì không ít người tỏ ra không hài lòng khi Dược Sĩ Tiến phản đối Hoàng Thùy ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Universe Vietnam 2024 vì lý do "chưa đủ năng lực": "Hoàng Thùy từng đoạt danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lọt top 20 Miss Universe 2019. Vậy Hoàng Thùy chưa đủ năng lực thì ai đủ?"; "Để xem ai sẽ trở thành giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 tốt hơn Á hậu Hoàng Thùy"...

Hoàng Thùy (sinh năm 1992) từng đoạt danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 20 Miss Universe 2019. Người đẹp gốc Thanh Hóa cũng thử sức ca hát và trở thành Á quân chương trình Trời sinh một cặp 2022... (Ảnh: FBNV)

Sáng 12/7, PV Dân Việt đã liên hệ với Á hậu Hoàng Thùy và Dược Sĩ Tiến xoay quanh ồn ào ngồi "ghế nóng" Miss Universe Vietnam 2024 nhưng hiện tại chưa nhận được phản hồi từ cả hai.

Dược Sĩ Tiến - Nhà sản xuất Miss Universe Vietnam là ai?

Dược Sĩ Tiến (tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến) từng tốt nghiệp Thủ khoa và được giữ làm giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Năm 2017, Hữu Tiến đăng quang Nam vương người Việt Thế giới ở Mỹ. Xuất thân là dược sĩ nhưng Hữu Tiến không phải cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt.

Dược Sĩ Tiến từng đăng quang Nam vương người Việt Thế giới ở Mỹ 2017. (Ảnh: FBNV)

Vài năm gần đây, anh gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và góp mặt ở một số chương trình, sự kiện showbiz. Dược Sĩ Tiến đã ngồi ghế "nóng": Siêu mẫu Việt Nam, The Tiffany Show, The Next Gentleman. Năm 2023, anh đồng sản xuất chương trình Miss International Queen Vietnam 2023. Anh đóng chính loạt phim đam mỹ do bản thân đầu tư, sản xuất gồm: Tiến Bromance, Tiến Bromance ngoại truyện (Double Daddy, Double Happy) và Ước hẹn làng chài (Sea Him)...