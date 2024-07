Hoa hậu Lê Hoàng Phương: "Tân Miss Grand Vietnam 2024 phải là người không ngại thử thách"

Mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi đăng tải bộ ảnh mới thực hiện với 2 chiếc vương miện - biểu trưng cho những dấu son cô gặt hái được trên đấu trường nhan sắc Miss Grand Vietnam 2023 và Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Xuyên suốt nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi được hỏi về màn final walk (những bước đi cuối cùng với vai trò đương kim Hoa hậu - PV), Lê Hoàng Phương cho hay: "Tôi mong rằng màn final walk của mình có thể được thực hiện cùng người hâm mộ, bởi tôi luôn muốn được tri ân người hâm mộ trong suốt hành trình của mình. Hiện tại, tôi và ê-kíp đã và đang hoàn thiện ý tưởng cho màn final walk này và tôi rất mong chờ".

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 sắp diễn ra, Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhắn nhủ người kế nhiệm

Chỉ còn 2 tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng bày tỏ thể hiện sự tiếc nuối khi chưa thể hoàn thiện những dự án mà cô lên kế hoạch trước đó. "Tôi nghĩ rằng mọi điều xảy ra đều có lý do của nó, tôi còn một số dự định chưa hoàn thành. Tôi mong rằng quý khán giả sẽ đón nhận tôi ngay cả khi đã kết thúc nhiệm kỳ", người đẹp gốc Khánh Hòa chia sẻ với PV Dân Việt.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương sắp kết thúc nhiệm kỳ tại Miss Grand Vietnam. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, BTC Miss Grand Vietnam đã chốt danh sách 39 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2024 để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Người đẹp sinh năm 1995 cũng gửi lời nhắn nhủ và kỳ vọng người kế nhiệm mình: "Tôi hy vọng người kế nhiệm mình sẽ là một người không ngại khó, không ngại thử thách và luôn hướng về cộng đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ về con đường mình muốn đi, đặt mục tiêu và tập trung chạy đến đích.



Không quan trọng bạn chạy nhanh hay chậm, quan trọng là từng bước bạn đặt trên chặng đường này đều mang lại giá trị cho cộng đồng và bản thân".

Lê Hoàng Phương (sinh năm 1995) đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Sau đó, người đẹp gốc Khánh Hòa tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), giành danh hiệu Á hậu 4. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. Mỹ nhân gốc Khánh Hòa từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiết lộ, cô đang điều hành 2 công ty kiến trúc và hiện đang tập trung nhiều thời gian, công sức cho các dự án của công ty riêng. Đây cũng là một trong những định hướng sự nghiệp mà Hoa hậu Lê Hoàng Phương mong muốn được phát triển mạnh mẽ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Kết quả, cô dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Catwalk.

Với thành tích Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương cũng đã góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới trong năm 2023. Cụ thể, đương kim Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng "Country of the year 2023" do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn; xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng "Country of the year 2023" của chuyên trang Globalbeauties.

Nhan sắc xinh đẹp của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương được khen ngợi ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV)